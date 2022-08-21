國際禮賓親善大使選拔 萬能科大、北醫大生奪冠

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2022國際禮賓親善大使選拔20日舉辦總決賽，主辦方國際禮賓親善協會21日公布今年得主名單，由萬能科技大學曾賢其、台北醫學大學吳若湄奪冠。第1屆冠軍李紫研（前左）傳承寶座給台北醫學大學吳若湄（前右）。（國際禮賓親善協會提供）中央社記者陳婕翎傳真 111年8月21日

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）2022國際禮賓親善大使選拔昨天舉辦總決賽，主辦方國際禮賓親善協會今天公布今年得主名單，由萬能科技大學曾賢其、台北醫學大學吳若湄奪冠，獲新台幣1萬5000元獎金。

國際禮賓親善大使選拔活動每2年舉辦一次，今年是第2屆活動，標榜以國慶親善大使的規格訓練參賽學生，課程安排有「國際禮儀」、「美姿美儀」、「服務接待」、「侍酒禮儀」、「口條訓練」等，藉由專業禮儀課程的規劃，讓每位選手得以秀出「禮」的魅力。

今年參賽者之一的中山醫學大學蔡昀展，183公分身高、65公斤體重，堪稱模特兒比例，蔡昀展坦言，這是首次參加選拔活動，有點緊張，但選手間相當友好，沒想到過程中能結交到好友；在侍酒禮儀課中，轉開紅酒要有點手勁，老師相當嚴格，說打不開就喝不到酒。

國際禮賓親善協會理事長童柏壽透過新聞稿表示，今年最大的特色是有第一屆學長姐的經驗傳授，以及5天免費專業禮儀課程培訓；評審之一的北投老爺酒店總經理溫志偉說，這群選手是服務業的生力軍、主力戰將，無論他們未來從事航空、餐飲或飯店業，已提早學到「專業服務」必修課程。

名模姚采穎、演員田家達也是這屆評審，特別指出國際禮賓親善大使選拔，別於一般選美比賽，相當重視選手由內而外所散發出來的親善特質與國際觀。初登舞台的選手們克服了緊張，都能展現出優雅、卓越的自信儀態，相當不容易。

獲獎名單為萬能科技大學曾賢其、台北醫學大學吳若湄奪冠，第2名國立中央大學林韋廷、中國文化大學翁品暄，第3名國立嘉義大學許茂彬、國立屏東大學劉芳萍。各可獲得新台幣1萬5000元、1萬元、5000元等獎金，以及彩帶、證書、獎座各1份。

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鏡頭獎中山醫學大學蔡昀展、致理科技大學鄭立婷、人氣獎國立台中科技大學蔡亦晴、魅力獎嘉南藥理大學鍾凱鈞、淡江大學張雅婷、台北市立大學曾敏婕、國立台中科技大學蔡亦晴。各可獲得葡萄酒、住宿券等獎品。

另外，特別獎由淡江大學李怡萱奪下，可獲得北歐奧谷特古堡式頂級服務國際認證實習機會，含台北-哥本哈根來回機票等，總價值超過60萬元。（編輯：陳清芳）1110821