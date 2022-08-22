開學將至防疫停課新制 指揮中心下午2時說明

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（中央社記者陳婕翎台北22日電）開學季將至，教育部初步規劃，中小學開學後，前幾週維持1人確診、全班停課3天舊制，後續改為新方案，指揮中心今天下午2時舉行記者會公布新學期防疫停課新制及國內疫情概況。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，昨天新增2萬2137例本土個案，新增個案數較前一天多212例，較上週同期增加約1300例，增加6.4%，Omicron BA.5變異株將為國內帶來下一波疫情高峰，指揮中心預估至年底將再增300萬名確診者，包含重複感染及新個案。

國內疫情升降，應以整週確診總數比較，8月14日至20日總數比上一週同期增加1900多例，疫情增幅為1.3%，呈現微升趨勢。指揮中心發言人莊人祥說，本週疫情走向是否明顯攀升，與增幅指數型上升與否有關，但從這幾週分析，疫情比預期平緩，坦言本週疫情明顯增加不僅不排除可能性。

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媒體報導，全國教育局處長會議8月18日決議，針對國內疫情，將採兩階段的停課新制，開學第1到3週維持過去的1人確診、全班停課3天規定，而在第4週後啟動停課新制，班上有人確診，由學校提供一劑快篩試劑，快篩陰性可繼續上課，將是今天記者會關注焦點之一。

根據指揮中心統計，今年1月至8月21日本土個案共500萬3549例。今年1月至8月20日本土輕症、無症狀個案累計495萬8465例、占99.54%，中症累計1萬2763例、占0.26%，重症累計1萬200例、占0.2%，其中死亡累計8780人。（編輯：陳政偉）1110822