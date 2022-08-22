南麻豆、北八里 農糧署推薦北部柚短胖Q彈香甜

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農委會農糧署北區分署22日發布新聞稿指出，八里文旦柚素有「南麻豆 北八里」之稱，果形短胖豐滿、口感Q彈、果肉香甜，可向八里區農會訂購，消費滿額也可抽農遊券。（農糧署提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年8月22日

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）想嚐嚐不同產區文旦風味的人，可試試。農糧署北區分署今天表示，八里文旦柚素有「南麻豆 北八里」之稱，果形短胖豐滿、口感Q彈、果肉香甜，可向八里區農會訂購，消費滿額也可抽農遊券。

農委會農糧署北區分署今天發布新聞稿指出，想嚐嚐八里文旦的民眾，可去電八里區農會02-86302579供銷部訂購，單筆消費滿新台幣600元以上，並完成發票登錄，即可抽價值200元的農遊券；另外小農電舖直銷站https://www.gotobali.com.tw有滿千折百等限量優惠。

農糧署北區分署說明，新北市文旦柚種植面積約442公頃，主產區在八里、淡水及五股等區，其中以八里區種植面積約224公頃最多、占6成，大部分農家在節氣白露前後採收。

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推廣農產升級、確保食安，農糧署北區分署表示，八里區農會已是產銷履歷集團驗證主體，輔導當地農友建置基本資料、採行台灣良好農業規範（TGAP）耕作模式及儲藏環境、銷售等記錄登載，目前集團已有25名農友，驗證面積20公頃，並積極輔導更多農友加入。

農糧署北區分署長王安石提醒採購時選擇果皮光滑、毛孔細緻，果實形狀勻稱不歪斜，以及單顆重400到600公克最佳；要馬上品嚐，挑選果皮呈淡黃色者；若要久放，可挑選果皮呈淡綠色，放在通風陰涼處存放，愈能顯現風味。（編輯：陳仁華）1110822