馬里亞納觀光局首辦大專教師研習 校長也到場聽

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馬里亞納觀光局22日發布新聞稿表示，首度在台灣針對大專觀光科系的教師舉辦3場研習營，19日舉辦的北部場次相當熱絡，還有校長也到場聆聽，中南部的場次將於24日、25日登場。（馬里亞納觀光局提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年8月22日

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）馬里亞納觀光局首度在台灣針對大專觀光科系教師舉辦3場研習營，19日舉辦的北部場次熱絡，連校長也到場聆聽，中南部的場次將在24日、25日登場。

馬里亞納觀光局今天發布新聞稿指出，有別於以往的旅遊業者推廣會或是參與國際旅展大拜拜，馬里亞納觀光局趁著國境開放前的暑假，為台灣大專院校觀光科系的教師們舉辦「馬里亞納觀光局：仲夏之約研習會」。

其中，北部場次在19日於台北國際觀光博覽會開幕時舉行，不僅有教授、副教授，更有院長及校長級人士到場聆聽，並一起討論未來觀光走向。

研習會由馬里亞納觀光局顧問唐受衡主持，行銷公關經理經理鄭全隆開場介紹美屬北馬里亞納群島－塞班島、天寧島、羅塔島當地人文歷史特色及目的地資訊；席間也邀請4名曾經去過北馬里亞納群島的旅遊達人從不同領域分享真實的北馬里亞納群島旅經驗。

馬里亞納觀光局台灣代表蔡璧如也以「馬里亞納實習生－週薪新台幣6萬招募中」創意發想做為總結，並向教師們宣告與馬里亞納觀光局攜手合作，將會創造無限可能。

馬里亞納觀光局指出，第2場及第3場研習會，分別於24日在台中市、25日在高雄市舉辦，並也規劃公元2023年寒假在新北市、南投縣及台南市舉辦。

馬里亞納觀光局表示，北馬里亞納群島被譽為「美國屬地最棒的秘密花園」，是由塞班島、天寧島、羅塔島等14個島嶼所組成。（編輯：戴光育）1110822