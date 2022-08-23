2020年減碳未達2%目標 環署：能源排放仍有成長

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（中央社記者張雄風台北23日電）根據最新溫室氣體排放清冊，原訂2020年須較2005年減碳2%，然而統計結果僅約1.88%。環保署表示，由於能源排放仍有成長，已請各部會轄下能源使用進行統計，進一步提減量措施。

台灣以5年為一期訂定階段性溫室氣體減量目標，首期訂定2020年須減基準年（2005）的2%。然而，根據最新公布的最新國家溫室氣體排放清冊（2022）報告，台灣總溫室氣體排放量自2005年的29萬552千公噸二氧化碳當量（CO2e），下降至2020年28萬5131千公噸CO2e，排放量減少約1.88%，未達2%目標。

若以溫室氣體排放部門區分，台灣2020年能源部門的溫室氣體排放量約占總排放量的90.97%，其次依序為工業製程及產品使用部門6.94%，農業部門1.17%，廢棄物部門0.91%。

其中，包含工業製程及產品使用、農業、廢棄物等部門2020年相較於2005年均有減量，但能源部門卻反而增加約3.8%。

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行政院環境保護署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀告訴中央社記者，在清冊中的排放源部門分類是依據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2006指南劃分，其實是將所有與能源相關排放，如住商用電、交通運具用油等加總而成，因此占比高達9成。

蔡玲儀進一步說明，雖然台灣不是IPCC的一員，但仍然會上傳相關報告，因此還是會依此分類估算溫室氣體排放；接下來已請各部會就報告中的數據，重新檢討如交通、商業等能源使用的情況，再進一步提出減量措施。（編輯：陳政偉）1110823