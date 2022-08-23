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高市開學防疫 上課固定座位、不共食、用餐須隔板

2022/8/23 19:02
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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）即將開學，高雄市教育局今天表示，校園已在開學前完成環境消毒，呼籲家長盡速讓學童接種疫苗；開學後將落實教職員工生病不入校、上課固定座位、專人打菜、用餐隔板、不共食等措施。

高雄市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，教育局在會中表示，開學前已請學校進行環境清潔消毒，也請學校盤點口罩、快篩試劑、耳溫槍、酒精、漂白水等防疫物資，並提升校園快篩試劑安全存量。

教育局也呼籲家長，盡快帶孩子去接種疫苗，建議5歲至11歲完成2劑疫苗接種，12歲至17歲完成3劑疫苗接種。

對於開學後防疫措施，教育局指出，校園室外場所維持開放民眾運動，但學生在校時不開放，入校前都須量測體溫；教職員工生病不入校，上課也要落實點名且要固定座位，除了用餐、喝水，都要全程戴口罩。

在校園環境管理部分，教室及各學習場域、宿舍、交通車等，都要定期消毒且維持通風；學校也須落實專人打菜、用餐使用隔板、採固定座位，不共食、也不分享便當，吃飯時也不交談。

市長陳其邁表示，台灣邊境管制逐漸放寬，在流感及COVID-19的BA.5病毒株影響下，疫情將緩步上升；提醒民眾做好防疫措施，家長於開學前應讓學童施打疫苗，並請長輩踴躍接種第4劑。

對於「快篩陽判陽」可能有偽陽性，衛生局簡任技正潘炤穎表示，如果對快篩結果有疑慮，在醫師建議下，可轉介到醫院進行PCR採檢。（編輯：陳仁華）1110823

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