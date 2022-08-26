邊境最快9月底大幅鬆綁？指揮中心下午說明

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（中央社記者張茗喧台北26日電）國內COVID-19疫情再起，中央流行疫情指揮中心預估下週單日確診數將破3萬例，但最快9月底疫情趨勢向下時將大幅鬆綁邊境，指揮官王必勝下午2時將召開記者會說明相關事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，昨天新增2萬6967例本土個案，比上週四增加3879例，增幅16.8%；確診個案新增中重症100例（中症65例、重症35例），其中37人死亡，另增308例境外移入病例。

值得注意的是，昨天新增3例兒童及青少年重症，均為孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），年齡介5歲到13歲間。

因應Omicron BA.5疫情升溫，指揮中心研判下週單日確診數突破3萬例可能性高，9月下旬將迎來高峰，年長者、幼童等族群因免疫力較差且疫苗接種率偏低，恐成下一波疫情的主要感染對象。

指揮中心發言人莊人祥除呼籲長輩儘速把疫苗打好打滿，也提醒父母帶孩子接種疫苗，目前嬰幼兒共有輝瑞、莫德納等2款疫苗可選擇，其中莫德納嬰幼兒疫苗只要打2劑，輝瑞嬰幼兒疫苗則要耗時3個月打3劑。

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隨國際防疫策略從「清零」轉變為「與病毒共存」，各國陸續開放邊境，台灣開放邊境時間點可能會落在何時，備受關注。

指揮中心指揮官王必勝昨晚接受媒體專訪時表示，他心中設想的時間點是這一波BA.5疫情高峰後，在疫情趨勢確定往下走的時候，將是台灣邊境可以開始做較大幅度開放、調整的時機點，預估會落在9月底、10月初；考量自中國入境者大多施打的是中國製疫苗，「針對中國的部分，會有特別例外的思考」。（編輯：陳政偉）1110826