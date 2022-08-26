新上國小推動「掃具美學」 變時尚又符兒童規格

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高雄市新上國小與廠商合作推動「掃具美學」，採用符合孩子身形且顏色低調的掃具，讓學童打掃更不費力，同時也培養學童美感。（校方提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月26日

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（中央社記者曾以寧高雄26日電）高雄新上國小與廠商合作，把學校掃具換成符合孩子身形，且顏色低調的掃具，讓打掃變得更容易更時尚，推動「掃具美學」培養學童美感。學童回饋新掃具很漂亮，使用也更順手。

受限於經費，學校經常提供學童廉價掃具，不僅大人規格不適合學童體型，孩子必須拿著幾乎和身長一般的掃具清掃，拖把用盡力氣也擰不乾，且紅藍綠等刺眼顏色充斥校園，掃具收納處也顯得參差不齊、凌亂不堪。

有鑑於此，高雄新上國小推動掃具美學，團隊花整個暑假研究、訪價、實驗、試用，在有限的經費與供應廠商配合下，在新學期逐步推動實踐掃具新美學，盼把學習與生活體驗主體還給孩子，讓打掃工作變得更容易與時尚，從新學期新掃具開始培養美感。

新上國小校長王彥嵓今天透過新聞稿表示，這次用「低調色彩」、「兒童規格」、「實用導向」3大指標作為改革掃具的重點，新採購掃具多採用白色、米色、灰色等低調顏色搭配藍色調，且在廠商支持下，開銷不比過往採購來得貴。

此外，學校也採用特製短規格、布條容易擰乾的拖把，讓學童打掃更不費力，垃圾袋也逐步統一為白色半透明，未來將搭配集中掃具櫃、垃圾減量、高度回收等政策，推行環保教育。

5年級學童許鳳瑀說，新的掃具有比較好用，也有煥然一新的感覺；6年級的蔡承翰則說，新掃具顏色配的很好，很漂亮，新刷子也比較不會卡髒汙，握把也更順手、更舒服。（編輯：郭諭儒）1110826