南勢溪引水規劃部落憂滅村 水利署：持續與地方溝通

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（中央社記者謝方娪台北28日電）媒體報導，水利署規劃啟動南勢溪引水至石門水庫工程計畫，引起當地部落疑慮，水利署表示，此案仍在規劃中，須完成二階環評審查並取得部落同意才會實施，將持續和地方溝通以化解疑慮。

經濟部水利署規劃「南勢溪引水至石門水庫工程計畫」，媒體報導指這項計畫將從新北市烏來南勢溪跨域引水至桃園石門水庫，當地部落憂心被滅村反對。

水利署今天回應，南勢溪引水至石門水庫案正規劃中，仍須完成二階環評審查並透過部落會議諮商取得部落同意，才可能進入施工階段，並非現在就要推動，後續仍有時間讓社會多對話並聆聽地方意見，水利單位將持續與地方溝通，盼化解疑慮。

台灣降雨空間分布日益不均，水利署強調，區域水資源調度及供水韌性亟需強化，經評估新店溪受惠東北季風降雨，在保留下游生態用水及既有大台北用水權益後仍有剩餘未開發利用水源，若能引水至石門水庫調蓄，供水支援範圍北從板新地區、南達新竹地區，將有助緩解北部區域供水壓力。

水利署承諾，此計畫將以確保新店溪生態、保障既有用水權益及維護特有的烏來原住民水文化，進行謹慎評估。

針對民眾關心隧道工程可能影響生態及大台北用水權益，水利署說明，此計畫主要為隧道工程，除進、出洞口及攔河堰外均採地下施工，隧道施工面主要以TBM（Tunnel Boring Machine）方式鑽掘施工，距地表多介於100至1000公尺之間，對地表植被或動物影響不大。

同時，在選線期間，由專業技師進行地質調查，在南勢溪屯鹿設置攔河堰取水，避開插天山自然保留區，透過引水隧道採重力方式送至石門水庫羅浮調蓄利用，施工面已避開土石流潛勢區。

水利署進一步指出，現在正辦理補充地質調查，也將持續調查當地生態環境，評估可能影響並研擬對策，期將影響降至最低，並將優先確保大台北地區用水權益。

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至於為何南勢溪引水至石門水庫案為優選方案，水利署說明，此計畫其他替代方案因高程不足以重力引水入石門水庫調蓄，水源效益偏低且須耗費大量能源輸送，且若自替代方案引水，無法避免要經市區增設大型輸水幹管，施工過程對民眾交通影響較顯著且總經費需求較高。

水利署表示，此計畫隧道工程出土以桃園復興區及新北三峽區為主，烏來區規劃總出土量僅約6.3萬立方公尺，以施工期4.5年計算，平均每日不到50立方公尺，並預計以小型傾卸卡車輸送至土方暫置區，不致造成地方交通負擔，且這項計畫因出露於地表施工範圍小，選址也已避開部落，因此沒有遷村需求。（編輯：林淑媛）1110828