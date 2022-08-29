尖石鄉無人機物流投遞試飛 開創智慧物流新發展

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中華郵政公司29日舉辦「尖石鄉遙控無人機物流投遞試飛啟動儀式」，交通部長王國材（右3）出席表示，這次試飛活動，也落實固定航路飛行及提供緊急物資服務，同時完成首架無人機安全檢驗，以確保無人機性能符合實際運送環境。（讀者提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月29日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣29日電）中華郵政公司今天舉辦「尖石鄉遙控無人機物流投遞試飛啟動儀式」，總經理江瑞堂出席表示，建立無人機在偏遠地區運送郵件及緊急救援物資模式，開創智慧物流新發展。

中華郵政公司發布新聞稿指出，配合交通部無人機發展政策，推動郵務創新應用，辦理無人機物流投遞試飛啟動儀式，首次展現遙控無人機在超過20公里以上山區固定航路上，成功將郵件、口罩及快篩試劑等醫療物資，由尖石鄉公所運送至新光國小（新光部落）。

江瑞堂說，這次試飛能驗證無人機在越嶺、溪谷地形飛行及自動飛航控制系統技術，萬一遇上災難時造成道路中斷，無人機還可擔任救援角色，將物資快速投放現場。

交通部長王國材指出，這次試飛活動，也落實固定航路飛行及提供緊急物資服務，同時完成首架無人機安全檢驗，以確保無人機性能符合實際運送環境。

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王國材表示，這次總飛行距離長達21.2公里、海拔高度落差達1580公尺，在歷經至少65小時以上共700次起降等，驗證這次飛行航路及運送安全，交通部將持續推動無人機各項應用。

中華郵政公司指出，未來，持續結合無人機應用推動郵務創新，在技術、市場逐步成熟下，運用無人機遞送緊急物資，並考量安全、效率、必要及緊急性等條件，提升民眾體驗與優化遞送服務，邁向智慧物流。（編輯：方沛清）1110829