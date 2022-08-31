北科大、友達聯合研發中心揭牌 聚焦智慧製造

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（中央社記者陳婕翎台北31日電）北科大攜手友達光電成立的聯合研發中心今天正式揭牌，未來將聚焦智慧製造前瞻技術，建立產學無縫接軌合作，促進知識技術交流移轉，培育新世代高階研發人才與競爭力。

台北科技大學今天上午舉行「友達北科聯合研發中心」揭牌典禮，北科大校長王錫福在致詞時表示，過去建校100多年來，北科大畢業生一直扮演台灣工程重要角色，是企業界最愛大學生之一。北科大與友達合作項目超過30件，盼望藉中心成立，讓合作更密切，提供學生進入友達就職機會。

王錫福說，北科大近年成立前瞻研究總部，以跨領域產學研發為重點，除與國際知名大學聯合設立研發中心，同時設點超過11個與企業成立的聯合技術研發中心，友達就是其中之一，希望以「智慧節能」、「智慧製造」、「自動化」為主題，進行相關研究及人才培育。

友達光電董事長彭双浪則提到，北科大為台灣工業界提供非常多人才，與北科大合作，看重的是「基礎研究」及「跨領域合作」，不僅與北科大工程相關學院合作，也有與管學院的合作項目，「除了展開專案以外，我們也在預約人才。」

彭双浪表示，因為與北科大的產學合作，近年有超過100名學生畢業後進入友達就業。他不諱言指出現在是台灣工業界人才缺乏的年代，對企業而言，如何不浪費任何一個人才是最大關鍵，希望可以透過產學聯合研發中心，讓所有未來的人才找到適當的位置、學有所用。

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面對台灣工業界人才不足，經濟部工業局最有感，工業局長連錦漳表示，在北科大與友達「強強合作」之下，解決人才短缺問題，最大獲利者就是經濟部工業局。他說，大家都說產學合作不只是加法，而是乘法，他期許北科大與友達合作效益能等比級數增加。

無塵室專用全自動清潔機器人、精準一步到位的機械手臂，都是友達與北科大團隊最新合作研發成果。研發中心未來將進行自主式移動機器人、機械手臂鑑別與控制系統、協作機器人控制系統等前瞻技術研發及人才培育，達成建置智慧工廠的目標。（編輯：張雅淨）1110831