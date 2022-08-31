軍公教112年度不調薪 全教總質疑只考量財政負擔

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北31日電）行政院人事行政總處今天宣布，不調整112年度軍公教待遇。全國教師工會總聯合會（全教總）質疑，政府沒有考慮物價、民間企業平均薪資漲幅等數據，只考量政府財政負擔。

行政院人事行政總處今天表示，軍公教員工甫調薪，並考量各級政府財政收支差短持續擴大、疫情防治與產業紓困需要，建議不調整112年度軍公教員工待遇，並簽奉行政院核定。

全教總7月底曾召開記者會，發布自創的調薪評價機制，以公教與民間調薪幅度計算「羞辱指標」，並對比物價指數設計出「懲罰指標」。換算出112年公教調薪若低於3.01%，即構成「羞辱」；若低於3.59%，則構成「懲罰」。

行政院今天宣布不調薪後，全教總下午發布新聞稿，認為這樣的結果，不論是「羞辱指標」或「懲罰指標」，都達到最高等級。

全教總表示，過去20年軍公教調薪根本無法和經濟成長相對照，也遠遠落後民間企業平均薪資和物價指數漲幅，造成實質減薪及生活尊嚴不斷下降。

全教總表示，每年討論軍公教調薪，人事行政總處都說會參考經濟數據，但實際決策時，真正影響的因素是政府的財政負擔。

全教總指出，政府要政績天經地義，但是因為要政績就把軍公教的調薪丟一邊，這是完全不顧軍公教的權利和尊嚴。（編輯：張芷瑄）1110831