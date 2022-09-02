原能會：核三廠將核安演習 民眾收到警報簡訊勿驚慌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

原能會將在9月6日、7日於核三廠及鄰近地區，辦理核安實兵演練。圖為台電核三廠。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北2日電）原能會將在9月6日、7日於核三廠及鄰近地區，辦理核安實兵演練。原能會提醒，7日上午9時10分，將於鄰近區域發放核子事故警報、告警簡訊等通知，請民眾收到時不用驚慌。

原能會今天召開「111年核安第28號演習實兵演練前記者會」。原能會說明，在兼顧防疫安全情況下，繼8月4日完成各應變中心兵棋推演後，將於9月6日至7日，在核三廠及其鄰近地區辦理實兵演練。

原能會表示，這次演練情境為疫情期間，核三廠面臨天然災害，併同發生核子事故的複合式災害，由原能會、屏東縣政府、輻射偵測中心、國軍部隊、台電等單位，執行包括廠內機組搶救、多元訊息通知、民眾防護行動、環境輻射監測及輻傷醫療救護等演練。

原能會說明，這次實兵演練的內容，在9月6日，進行核三廠廠內演練，由核三廠依特定重大事故策略指引，實施機組搶救，確保水源及電源的多重性及多樣性，同時檢視廠內遭遇大範圍火災時，對外協調支援能量。

9月7日將進行核三廠鄰近地區的廠外演練，以應變人員功能性演練為主，並由原能會、屏東縣政府、台電、警廣及民防指揮管制所，共同執行核子事故多元訊息通知。

至於各協辦單位演練內容，屏東縣政府將演練各項民眾防護行動，包含弱勢族群疏散、防護站開設、校園核安防護教育等；輻射偵測中心同時執行陸海空域環境輻射偵測數據整合及聯合運作演練。

海洋委員會海巡署，將出動船艦支援海域輻射偵測，且今年度首次由國軍部隊與內政部空中勤務總隊，分別展現空中輻射偵測作業量能。

此外，國立屏東科技大學將參與執行環境樣品接收檢測作業，並呈現南部備援實驗室量能；高雄醫學大學附設中和紀念醫院，則將進行輻傷救護演練。

因COVID-19疫情影響，原能會這次辦理的核安演習，將運用網路科技技術，於9月7日廠外演練，輔以網路線上直播方式，開放民眾了解、觀看。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

原能會提醒，9月7日上午9時10分，將於核能三廠緊急應變計畫區，包含屏東縣恆春鎮及滿州鄉等區域，發放核子事故警報，並利用災防告警細胞廣播服務（CBS）、區域簡訊（LBS）、市話及民防廣播系統進行通知，同時請警察廣播電台提供演習訊息，請民眾收到訊息時不用驚慌。

原能會呼籲，民眾若在演習期間行經演習區域，也請配合現場交通管制措施。（編輯：蘇志宗）1110902