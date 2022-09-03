颱風軒嵐諾靠近 13縣市注意豪雨大雨

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中央氣象局持續發布豪雨特報或大雨特報，台北市等13縣市要留意豪雨或大雨。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者余曉涵台北3日電）颱風軒嵐諾靠近，中央氣象局也持續發布豪雨特報或大雨特報，台北市等13縣市要留意豪雨或大雨。

中央氣象局發布豪雨特報，受到颱風軒嵐諾及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣地區及台北市、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨。

基隆、台北、新竹市、台中、彰化、南投、宜蘭地區及雲林、嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區請慎防淹水。

豪雨特報地區為基隆北海岸、台北市山區、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣山區；大雨特報地區為台北市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、宜蘭縣。（編輯：張芷瑄）1110903

颱風軒嵐諾來襲，苗栗南庄鄉苗21線3.7公里處3日中午發生山壁土石崩落，導致交通中斷，鄉公所人員已派機具到場待命盡速搶通。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年9月3日

中央氣象局3日上午發布豪雨特報，受到中颱軒嵐諾外圍環流影響，台北至台中、宜蘭等9縣市防豪、大雨。圖為台北市信義區民眾撐傘遮擋雨勢。中央社記者張新偉攝 111年9月3日