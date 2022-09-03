颱風軒嵐諾影響 航空取消39架次、海運停104航次

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（中央社記者余曉涵台北3日電）海空交通運輸受到颱風軒嵐諾影響，交通部民航局統計，今天截至下午6時，取消39架次；航港局說，今天總共12航線、104航次停航。

根據中央氣象局最新觀測，中度颱風軒嵐諾下午5時的中心位置在北緯24.0度，東經124.8度，也就是台北東南東方約350公里海面上，以每小時15公里速度，向北前進，近中心最大風速每秒48公尺（約每小時162公里），相當於14級風，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑100公里。

根據交通部民航局統計，受到軒嵐諾影響，截至今天下午6時，國內線取消10架次，國際暨兩岸航線取消29架次。

海運方面，航港局說，今天共有12航線，計104航次停航，包含基隆到馬祖全部停航（2航次）；台北到馬祖全部停航（1航次）；南竿到東引全部停航（1航次）；布袋到馬公全部停航（11航次）；東港到小琉球部分停航（開航6航次，停航44航次）；台南將軍漁港到澎湖東吉漁港全部停航（2航次）。

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鹽埔到小琉球部分停航（開航2航次，停航10航次）；大鵬灣到小琉球全部停航（2航次）；綠島到蘭嶼全部停航（1航次）；富岡到綠島全部停航（14航次）；富岡到蘭嶼全部停航（8航次）；後壁湖到蘭嶼全部停航（8航次）。

航港局說，預估明天共有10航線、計40航次停航，包含基隆到馬祖全部停航（2航次）；台北到馬祖全部停航（1航次）；南竿到東引全部停航（1航次）；高雄到馬公全部停航（1航次）；東港到小琉球部分停航（開航48航次，停航2航次）；鹽埔到小琉球部分停航（開航10航次，停航2航次）；綠島到蘭嶼全部停航（1航次）；富岡到綠島全部停航（14航次）；富岡到蘭嶼全部停航（8航次）；後壁湖到蘭嶼全部停航（8航次）。（編輯：陳政偉）1110903