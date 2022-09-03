更多編輯台推薦新聞：
小威廉絲27年球后之路 從街頭打進大滿貫賽初心不變
運動

小威廉絲27年球后之路 從街頭打進大滿貫賽初心不變

不斷更新／颱風軒嵐諾靠近 全台交通活動異動
生活

不斷更新／颱風軒嵐諾靠近 全台交通活動異動

iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus
科技

iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／颱風軒嵐諾靠近 北北基宜明正常上班上課
首頁 / 生活

颱風軒嵐諾影響 航空取消39架次、海運停104航次

2022/9/3 18:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北3日電）海空交通運輸受到颱風軒嵐諾影響，交通部民航局統計，今天截至下午6時，取消39架次；航港局說，今天總共12航線、104航次停航。

根據中央氣象局最新觀測，中度颱風軒嵐諾下午5時的中心位置在北緯24.0度，東經124.8度，也就是台北東南東方約350公里海面上，以每小時15公里速度，向北前進，近中心最大風速每秒48公尺（約每小時162公里），相當於14級風，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑100公里。

根據交通部民航局統計，受到軒嵐諾影響，截至今天下午6時，國內線取消10架次，國際暨兩岸航線取消29架次。

海運方面，航港局說，今天共有12航線，計104航次停航，包含基隆到馬祖全部停航（2航次）；台北到馬祖全部停航（1航次）；南竿到東引全部停航（1航次）；布袋到馬公全部停航（11航次）；東港到小琉球部分停航（開航6航次，停航44航次）；台南將軍漁港到澎湖東吉漁港全部停航（2航次）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鹽埔到小琉球部分停航（開航2航次，停航10航次）；大鵬灣到小琉球全部停航（2航次）；綠島到蘭嶼全部停航（1航次）；富岡到綠島全部停航（14航次）；富岡到蘭嶼全部停航（8航次）；後壁湖到蘭嶼全部停航（8航次）。

航港局說，預估明天共有10航線、計40航次停航，包含基隆到馬祖全部停航（2航次）；台北到馬祖全部停航（1航次）；南竿到東引全部停航（1航次）；高雄到馬公全部停航（1航次）；東港到小琉球部分停航（開航48航次，停航2航次）；鹽埔到小琉球部分停航（開航10航次，停航2航次）；綠島到蘭嶼全部停航（1航次）；富岡到綠島全部停航（14航次）；富岡到蘭嶼全部停航（8航次）；後壁湖到蘭嶼全部停航（8航次）。（編輯：陳政偉）1110903

軒嵐諾
颱風軒嵐諾靠近 13縣市注意豪雨大雨 颱風軒嵐諾影響 長榮航部分航班提早起飛
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族