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不斷更新／颱風軒嵐諾靠近 北北基宜明正常上班上課
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軒嵐諾颱風逼近 新北嚴防東北角災情山區土石流

2022/9/3 19:47（9/3 19:51 更新）
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颱風逼近，新北市長侯友宜（前右）3日前往八里下罟子漁港視察防颱措施，提醒漁工安置、漁船與漁港工程安全維護等事宜，並呼籲民眾颱風天應避免靠近海邊，待在家裡較安全。（新北市消防局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年9月3日
颱風逼近，新北市長侯友宜（前右）3日前往八里下罟子漁港視察防颱措施，提醒漁工安置、漁船與漁港工程安全維護等事宜，並呼籲民眾颱風天應避免靠近海邊，待在家裡較安全。（新北市消防局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年9月3日
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（中央社記者黃旭昇新北3日電）新北市府今天晚上表示，軒嵐諾颱風暴風圈預估掠過新北市東北角地區，應全力備戰。烏來、坪林、新店山區民眾，應關注土石流警戒嚴防災情，必要時將預防性撤離。

新北市軒嵐諾颱風災害應變會議今天晚間在市府舉行，由市長侯友宜主持，聽取各單位報告防災整備與因應報告。依照中央氣象局與風險公司的資訊，今晚至明天中午，颱風對陸地的威脅影響最大。

市府說，預估今天晚上颱風暴風圈將掠過東北角地區，民眾與政府機關應全力備戰，若有災情應積極搶救災害。

侯友宜要求農業局與消防局持續持續監看，注意烏來區、坪林區、新店區等山區，及沿海東北角地區是否會有重大災情。注意土石流警示區是否由黃色警戒，轉為紅色警戒而需預防性撤離措施。

在交通方面，市府針對坡地可能的災情，也將採取監控與防災預防性封路、封橋，避免將來因為土石流或崩塌災情阻斷交通，造成人員傷亡。

至於新北市瑞芳地區早先因缺水乾旱，使民生飲水相當不便，這次颱風帶來的雨量舒緩缺水壓力；不過，侯友宜指示，應特別注意水域安全，及注意飲用水品質。

侯友宜今天中午曾前往八里地區瞭解漁港防颱措施，提醒漁工的安置、漁船與漁港工程的安全維護，呼籲民眾不要靠近海邊，盡量不要出門，待在家裡較安全。

至於市府相關行程，侯友宜晚間說，將以強化現場勘災、防災為主，相關活動需等陸上颱風警報解除後，從嚴審慎評估安全性才決定是否舉行。

消防局長黃德清強調，此次颱風帶來的風雨不容輕忽，市民應避免前往山區或溪流活動，不要海邊觀浪、釣魚，如違反進入警戒區且不配合勸離者，市府將依法予以強制執行。（編輯：張銘坤）1110903

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