汐止水管爆近萬戶停水 搶修後復水半夜恢復通車

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新北市汐止區4日發生自來水管破裂，造成大同路與中興路口淹水、9000戶停水，經自來水公司搶修，預估中興路往康寧街方向半夜可恢復通車，停水住戶已全面恢復供水。圖為警方協助進行交通管制。（民眾提供）中央社記者高華謙傳真 111年9月4日

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（中央社記者高華謙新北4日電）新北市汐止區今天自來水管破裂，造成大同路與中興路口淹水、9000戶停水。經自來水公司搶修後，預估中興路往康寧街方向半夜可恢復全線通車，停水住戶已全面恢復供水。

受颱風軒嵐諾影響，新北市上午出現間歇性大雨，新北市政府警察局汐止分局上午接獲報案指出，汐止大同路與中興路口路面隆起、自來水管爆裂，大量水從路面湧出，中興路往康寧街方向交通受阻。

台灣自來水公司第一區管理處汐止營運所主任林應芝表示，經自來水公司開挖搶修，目前正在等混凝土乾硬，中興路往康寧街方向持續進行交通管制，維持單線道雙向通車，估半夜可恢復全線通車。

林應芝表示，這起事故也造成汐止中興路、光復街、同興路、大同路一段和二段、工建路、樟樹一路和樟樹二路一帶約9000戶住戶停水。不過由於停水不超過10小時，住戶幾乎都有1日蓄水量，因此影響不大，未接獲住戶反應需支援供水，下午4時30分已全面恢復供水。

林應芝說，自來水管爆裂原因可能是因為該處是交通要道，長期經大型車輛行駛所致。（編輯：李錫璋）1110904

新北市汐止區4日發生自來水管破裂，大量水從路面湧出，中興路往康寧街方向交通受阻，自來水公司派員趕往現場搶修。（民眾提供）中央社記者高華謙傳真 111年9月4日