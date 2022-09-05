壹蘋辦公室啟用 潘杰賢強調公正中立與八卦娛樂

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延攬台灣蘋果新聞網多數員工新成立的「壹蘋新聞網」，位在台北市內湖區的新辦公大樓5日啟用。（壹蘋新聞網提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月5日

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）延攬台灣蘋果新聞網多數員工新成立的「壹蘋新聞網」，位在內湖的新辦公室今天啟用，創辦人潘杰賢以新聞稿分享他對「壹蘋」的想法，那就是公正、中立，還有最重要的「八卦娛樂」。

台蘋新聞網今年8月31日宣布暫時停止更新，200多名被解雇編採團隊，由38歲新加坡企業家潘杰賢成立的新平台「壹蘋新聞網」延攬，並於9月1日正式營運。據了解，壹蘋新聞網總編輯將由台蘋生活中心副總吳慧玲擔任。

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壹蘋位於台北市內湖區文湖街12號的新辦公大樓，也在今天啟用，潘杰賢現身向員工喊話，期許未來壹蘋的路線，除保持公正、中立精神外，八卦娛樂也是重要方向，「看到的東西要舒服，看的東西要有娛樂性，應該要多往這方向去。」

另外，潘杰賢也向員工宣布3點理想的公司文化，分別是「單純」、「透明」、「中立」。潘杰賢表示他不向任何一邊勢力靠攏：「我不會干涉『壹蘋』的中立，對我個人來說，我寧願虧了整個公司，都不願影響公司的中立。」他同時希望「壹蘋」能秉持公平，幫社會做好媒體第四權角色。（編輯：屈享平）1110905