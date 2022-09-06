家鄉漁業永續 澎湖七美響應拒買賣保育水產品

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澎湖縣七美平和社區發展協會6日與8家在地漁產業者簽署「拒買賣七美漁業資源保育區保育水產品意向書」，店家貼上「拒買保育物種」標章，以行動支持家鄉漁源保育。（七美平和社區發展協會提供）中央社 111年9月6日

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（中央社澎湖縣6日電）澎湖七美漁業資源保育區投入漁業永續有成，七美平和社區發展協會今天與8家在地漁產業者簽署拒絕買賣漁業資源保育區的保育水產品意向書，一起以行動支持家鄉海洋資源保育。

長年自主性投入漁業資源保育的平和社區發展協會海洋巡守隊志工陳臻表示，早期澎湖人把大海當冰箱，要吃多少才去海邊捕撈、自給自足；但近年來過度捕撈與漁業技術越來越好，但當遊客增加，漁產進入交易，再加上網路販售平崛起，更造成在地海洋資源捕撈壓力與漁業資源枯竭。

社區早在民國88年於西濱劃設漁業資源保育區，漁業資源保育區自公告地點低潮線向外海延伸100公尺沿岸海域，全年禁捕九孔、馬糞海膽、龍蝦、鐘螺，自主守護家鄉漁業資源。

陳臻向中央社表示，七美漁業資源保育區由平和社區發展協會自主管理，社區志工每天一早到夜晚排班巡守，以及每個月下水1次進行資源調查與監測漁業資源，讓種原庫漁源日益豐盈。

陳臻表示，今年透過海洋委員會海洋保育署「在地守護」計畫，包括聯合餐廳、漁產品直播銷售業者，9月6日共有七美海鮮風味餐廳、七美素如鮮魚讚直播平臺、七美鱻魚小吃店、七美島名產店、七美圓弟海鮮直播平臺、七美漁村餐廳、金子手作鮮食餐廳、七美漁市場直播平台等8家業者，共同簽署「拒買賣七美漁業資源保育區保育水產品意向書」，店家貼上「拒買保育物種」標章。

金子手作鮮食餐廳業者夏德勝就說，「做為一個七美人，都可以世世代代地把這份美好傳遞下去」，以行動宣示一同挺家鄉漁源保育。

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由於大環境的改變與漁業技術越來越好，近年第一線靠海維生漁民也感嘆海洋資源越來越少，自民國80年代起至今，陸續在全台畫設漁業資源保育區迄今共30處，目的是為了創造種原庫，透過適當管理讓資源永續利用。

澎湖就有七美、小門兩處漁業資源保育區，保育物種包括馬糞海膽、銀塔鐘羅、龍蝦、九孔、硨磲貝、海參。其中，七美有在地居民落實社區自主管理，經過3年維護有成，現在七美居民都知道「那裏的白膽不能抓啦」馬糞海膽數量逐年攀升，證明適當保育，確實能讓海島資源恢復及永續發展。（編輯：孫承武）1110906

澎湖縣七美平和社區發展協會6日與8家在地漁產業者簽署「拒買賣七美漁業資源保育區保育水產品意向書」，以行動支持家鄉海洋資源保育。（七美平和社區發展協會提供）中央社 111年9月6日