中秋節將至 海關提醒勿寄送攜帶含肉製品入境

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（中央社記者張璦台北6日電）中秋節將至，海關指出，今年查獲豬肉及其製品案件，截至目前經防檢局檢驗有47件帶有非洲豬瘟病毒；同時呼籲民眾切勿寄送或購買境外含肉製品，自海外回國時也不要攜帶，以免觸法。

財政部關務署表示，中秋節前後是查獲境外含肉月餅等產品違規輸入的高風險時段；海關持續與防檢局等查緝機關合作，對郵包、進口快遞貨物及來自高風險地區入境旅客行李全面執行X光儀檢，並針對來自非洲豬瘟疫區高風險國家貨物加強查驗。

關務署指出，自今年1月1日至8月29日止，海關查獲豬肉及其製品共445件、441.7公斤，其中以郵包307件、287.3公斤最多，空運快遞貨物27件、64公斤，旅客104件、80.3公斤。

來源地主要為中國（含香港及澳門）221件、224.8公斤，物品以豬肉火腿腸、月餅等含豬肉烘培製品為大宗；關務署表示，今年查獲案件截至目前，經防檢局檢驗有47件帶有非洲豬瘟病毒。

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關務署強調，隨著邊境逐步開放，入境人數增加，今年以來查獲入境旅客違規攜帶豬肉產品人數亦逐步攀升；根據防檢局資料，今年7月至8月受罰新台幣20萬元的旅客人數，較去年同期增加33人。

關務署呼籲，民眾自海外回國時，千萬不要攜帶含肉月餅等應施檢疫物，也請告知境外親友切勿攜帶或寄送，一旦查獲旅客或郵包收件人夾帶或輸入豬肉產品者，最高可處100萬元罰鍰。（編輯：楊蘭軒）1110906