工研院等4法人機構開放學子體驗新科技 10/1起跑

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（中央社記者鄭鴻達台北6日電）經濟部技術處響應國科會「Kiss Science」科普活動，自10月1日起開放工研院、紡織所、船舶中心、資策會等4場域540個名額供青年學子探索，其中包括船舶中心提供的高雄愛河「太陽能智駕船」搭乘體驗。

國科會將於10月1日起舉辦「2022 Kiss Science－科學開門，青春不悶」科普活動，與8個部會及多個企業合作開放103個科研場域，舉辦超過360場活動，提供青年學子探索、學習的機會。

技術處今天發布新聞稿說明，技術處響應此活動，為讓其補助的4個研究法人機構的豐富科技寶藏回饋社會，去年起就搭配國科會Kiss Science活動開放科專場域，讓學生近距離觀摩及體驗科技展示品，增進其科研興趣。

技術處說明，今年4個研究法人機構開放的場域，是以「智慧健康、智慧生活、智慧交通」等主軸，精選出多項與民眾生活息息相關的未來科技。

工研院本次展出MR競技無人機、自駕車、智慧寵物項圈、核酸分子檢測等更多元領域的技術展示，實踐跨領域技術整合，打造智慧生活新型態；紡織所將展示RFID紗線、智慧三鐵衣、戶外溫控智慧衣及智慧紡織實驗室，介紹台灣紡織產業能量及智慧穿戴新趨勢。

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船舶中心本次開放高雄愛河上的太陽能智駕船供民眾報名搭乘，讓民眾可以一窺自駕船虛實；資策會展示的是高齡健身鏡、國產5G小基站等技術，預見數位生活新方向。

技術處表示，本次研究法人共計展示超過40項創新技術，另有車輛中心的MIT自駕電動小型巴士WinBus，也會在國科會沙崙自駕車實驗場域現身，而在實體場域開放外，也同步開放線上互動展示，供參與者體驗。（編輯：張均懋）1110906