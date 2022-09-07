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國慶連假高鐵加開101班次 9日凌晨開賣

2022/9/7 10:10
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（中央社記者余曉涵台北7日電）國慶連假即將到來，台灣高鐵今天宣布，國慶疏運加開101班次，總計提供824班次，從9日凌晨0時起開賣國慶連假車票。

台灣高鐵今天發布新聞稿表示，規劃10月7日至10月11日規劃為期5天的「國慶疏運」，期間加開101班次列車（南下47班、北上54班），疏運期間總計提供824班次的旅運服務。

台灣高鐵表示，各車次列車將自9月9日凌晨0時起開放購票，敬請旅客多加利用T Express行動購票App （內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購國慶疏運期間所需車票。

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台灣高鐵說，國慶疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

另外，由於今年國慶煙火在鄰近嘉義高鐵站的「國立故宮博物院南部院區」，台灣高鐵說，提供多樣化旅遊產品，包括高鐵假期、飯店聯票與國旅聯票等，內容均包含高鐵優惠車票，另可搭配飯店住宿、租車優惠、熱門票券或旅遊行程等。（編輯：郭諭儒）1110907

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