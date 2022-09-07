降低事故減省購車負擔 暨南大學推共享機車

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國立暨南國際大學引進公車進校園往返埔里鎮，也與廠商合作推校園共享機車，下載手機應用程式註冊會員，透過衛星定位就可免鑰匙租用、歸還。（暨南大學提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年9月7日

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（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）減省大一新生購買機車負擔，國立暨南國際大學除引進公車進校園往返埔里鎮，也與廠商合作推校園共享機車，下載手機應用程式註冊會員，透過衛星定位就可免鑰匙租用、歸還。

不少大學一年級新生會購買機車，但車價動輒新台幣5至9萬元，且不純熟駕駛技術引發事故也令各大學頭痛，因此國立暨南國際大學除引進公車進校園每天往返埔里鎮66班次，進一步推出校園共享機車方案，提供暨大師生多元環保交通運具新選擇。

暨南大學校長武東星今天透過新聞稿表示，結合廠商推出百輛共享機車供師生付費使用，新生可暫時不要考慮買機車，減輕父母經濟壓力，且這批電動機車行車速度適中，適合剛學會騎機車的大一學生使用，電源採用鋰鐵電池，安全性高，充電約15分鐘續航50公里。

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暨南大學總務長陳啟東說，學生只要下載專用手機應用程式並完成會員註冊，透過衛星定位就可免鑰匙租用啟動、歸還、繳費，非常便利，推廣初期以半小時25元計費，若有協助充電，騎乘時間將延長10分鐘。

陳啟東表示，除暨大校園設4組8支充電樁，目前在埔里鎮也設有3組6支充電樁，也以學生租屋處及消費集中地設12個還車點，提供暨大師生校內外生活圈「通行來電新選擇」。（編輯：陳仁華）1110907