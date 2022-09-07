更多編輯台推薦新聞：
南極末日冰川消融快於預期 恐使海平面升逾1公尺危及4成地球人口
國際

南極末日冰川消融快於預期 恐使海平面升逾1公尺危及4成地球人口

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨
政治

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨

特拉斯內閣要職種族多元 無白人男性或將創英國歷史紀錄
國際

特拉斯內閣要職種族多元 無白人男性或將創英國歷史紀錄

雪隧中秋試辦10種模式色彩燈光 高公局：降低駕駛焦躁與疲倦
生活

雪隧中秋試辦10種模式色彩燈光 高公局：降低駕駛焦躁與疲倦

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土4萬1021例 增26死、104例中重症
首頁 / 生活

降低事故減省購車負擔 暨南大學推共享機車

2022/9/7 13:02（9/7 13:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國立暨南國際大學引進公車進校園往返埔里鎮，也與廠商合作推校園共享機車，下載手機應用程式註冊會員，透過衛星定位就可免鑰匙租用、歸還。（暨南大學提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年9月7日
國立暨南國際大學引進公車進校園往返埔里鎮，也與廠商合作推校園共享機車，下載手機應用程式註冊會員，透過衛星定位就可免鑰匙租用、歸還。（暨南大學提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年9月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）減省大一新生購買機車負擔，國立暨南國際大學除引進公車進校園往返埔里鎮，也與廠商合作推校園共享機車，下載手機應用程式註冊會員，透過衛星定位就可免鑰匙租用、歸還。

不少大學一年級新生會購買機車，但車價動輒新台幣5至9萬元，且不純熟駕駛技術引發事故也令各大學頭痛，因此國立暨南國際大學除引進公車進校園每天往返埔里鎮66班次，進一步推出校園共享機車方案，提供暨大師生多元環保交通運具新選擇。

暨南大學校長武東星今天透過新聞稿表示，結合廠商推出百輛共享機車供師生付費使用，新生可暫時不要考慮買機車，減輕父母經濟壓力，且這批電動機車行車速度適中，適合剛學會騎機車的大一學生使用，電源採用鋰鐵電池，安全性高，充電約15分鐘續航50公里。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

暨南大學總務長陳啟東說，學生只要下載專用手機應用程式並完成會員註冊，透過衛星定位就可免鑰匙租用啟動、歸還、繳費，非常便利，推廣初期以半小時25元計費，若有協助充電，騎乘時間將延長10分鐘。

陳啟東表示，除暨大校園設4組8支充電樁，目前在埔里鎮也設有3組6支充電樁，也以學生租屋處及消費集中地設12個還車點，提供暨大師生校內外生活圈「通行來電新選擇」。（編輯：陳仁華）1110907

武東星
中區原青創業生態圈 簽署合作備忘錄 暨大神獸穿山甲懷孕受困污水廠 獲救後野放研究
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族