綠色和平西門町掛畫作 籲全聯2025年塑膠減半

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環保團體綠色和平8日在西門町街頭，以高空垂降的方式刊登廣告，公布全聯福利中心年產塑膠量，呼籲業者減塑。中央社記者徐肇昌攝 111年9月8日

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（中央社記者楊淑閔、曾智怡台北8日電）綠色和平志工今天在台北市西門紅樓外懸掛畫作，以代表全聯的福利熊大量使用一次性塑膠包裝彰顯議題。綠色和平說，全聯配合政府短期試辦不夠，應承諾2025年塑膠減半。

綠色和平上午有數名志工以高空垂降方式，在台北市西門紅樓外完成巨幅畫作懸掛。綠色和平說明，圖中代表全聯的福利熊，全然不自覺地大量使用一次性塑膠包裝，象徵全聯超市內的商品充斥著塑膠包材，令一旁的台灣黑熊不堪其擾地承受著越來越多塑膠垃圾入侵牠的家園。

綠色和平減塑專案主任張凱婷表示，大型看板懸掛高度為5層樓高，計動員11名志工合作完成，訴求對象為通路全聯，因為全聯每年創造業績的同時，每年使用的塑膠包裝紙少1億件，購物用塑膠袋、咖啡杯用量平均每年以超過10%幅度成長。

她並說，雖然全聯是環保署公布蔬果裸賣、包裝減量的試辦通路之一，但只做短期、零星的試辦不夠，且綠色和平近期發起「請全聯支援減塑」公眾連署，2個月已累計逾2萬人支持，全聯仍無回應；呼籲全聯一鼓作氣承諾2025年塑膠減半，向社會大眾公開減塑政策。

多次參與綠色和平減塑行動的志工蘇立丞表示，這次共花費3個工作天，每天掛在空中10小時作畫很辛苦；自己也是全聯會員，希望能有無塑消費的選擇。

綠色和平補充，綠色和平日前發布的最新調查顯示，台灣保育類野生動物，包含台灣黑熊在內，其棲地水源及排遺內都檢測出塑膠微粒，主要成分為聚乙烯（PE）及聚丙烯（PP），推測主要來源為一次性塑膠包裝。

張凱婷重申，綠色和平希望期待全聯董事長林敏雄再次展現珍惜台灣、愛護環境的品牌精神，全聯若在一個月內正面回應，綠色和平與志工也將會變更看板上的設計，讓大眾知道全聯的減塑承諾。

全聯表示，自2019年開始，每年定期向大眾揭露CSR績效報告書；減塑方面，每年參與環保團體舉辦的「零售通路減塑評比」曾多次受到資訊透明肯定。另外，OFF COFFEE推廣自帶杯使用比率已達25%，也在法令規定之前，自主於部分門市合作循環杯，希望透過通路宣傳與推廣，喚起更多民眾減少一次性塑膠或紙杯使用。

針對一次性購物袋，全聯表示，今年10月即將推出100%回收料環保購物袋，讓一次料購物袋使用朝0%邁進，但終極目標仍是希望民眾能夠自備購物袋，因此自2015年開始，全聯陸續推出約20款購物袋、購物車，提供民眾日常買菜且兼顧環保的利器，也讓自備購物袋的消費者提升到9成以上。

生鮮裸賣部分也提升到47%，預計朝更高的目標邁進；另有啟動惜食計畫，使好食物生命可以充分被利用，不輕易被廢棄。

全聯表示，一直以來實踐永續的做法不僅務實，也充分展現對土地的愛護，面對外界評比不完善的部分會積極調整，但仍以公司制定的永續策略，一步一腳印落實減碳、減塑計畫，承諾必定善盡企業社會責任。（編輯：管中維）1110908

環保團體綠色和平8日在西門町街頭懸掛大型看板，公布全聯福利中心年產塑膠量，向業者喊話「請支援減塑」。中央社記者徐肇昌攝 111年9月8日