汽油12日起降1角 95無鉛汽油每公升30.5元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣中油公司宣布，12日凌晨零時起汽油每公升調降新台幣0.1元、柴油不調整。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北11日電）台灣中油公司今天表示，持續啟動雙重平穩機制以穩定國內油價，12日凌晨零時起汽油每公升調降新台幣0.1元、柴油不調整，調整後發油量最大的95無鉛汽油每公升為30.5元，汽油價格為連5降。

中油表示，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升26.8元。

中油表示，本週受中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒以及伊朗表示願協助歐洲緩解能源危機等因素影響，導致國際油價下跌。

本週浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價下跌5.48美元，新台幣兌美元匯率貶值0.336元，國內油價依公式計算跌幅為3.68%。

按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲3.3元及4.6元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日本、韓國、香港、新加坡），汽、柴油各吸收3.2元及4.4元。

不過，中油指出，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。

中油表示，雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.4元及4.6元，最後國內汽油實際價格每公升調降0.1元、柴油不調整。

中油指出，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的3.4元及4.6元都由中油吸收，累計今年至8月底止，中油共吸收約317.9億元。（編輯：蘇志宗）1110911