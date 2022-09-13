業者喜迎趕辦婚宴潮 超前部署放眼春酒尾牙

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（中央社記者江明晏13日電）隨著民眾逐漸接受與病毒共存，婚宴市場近日內出現「趕辦婚宴潮」，晶華酒店明顯感受婚宴需求提升；業者並提前部署春酒及尾牙的爆發性商機，青青婚宴文創集團看好接單力道成長逾5成。

疫情打亂準備結婚新人的腳步，經過兩年無法正常宴客的等待，隨著「與病毒共存」的心態開始建立，婚宴市場近日內出現「趕辦婚宴潮」。

根據晶華酒店宴會事業部的統計，7月及8月來電詢問婚宴場地的數字較疫情前的2019年成長了40%，其中有超過3成的準新人是以年底前完婚為目標。

晶華酒店即日起至年底推出晚鳥婚宴專案，挑選出2022年下半年共30個好嫁日提供優惠專案，搶攻結婚商機。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，晶華酒店除了持續耕耘每桌新台幣3萬元以上的頂級婚宴外，也有價格親民的「幸福年曆」婚宴專案，現在更開拓新戰場，以平易近人的價格結合「幸福年曆」、推出「幸福晚鳥」搶攻疫後的補辦婚宴商機。

此外，2022即將開始進入倒數，被疫情耽誤了兩年的春酒及尾牙今年也有望出現爆發性商機。為搶攻企業尾牙與春酒商機，青青婚宴文創集團出招吸客，接連推出兩場免費的「尾牙體驗營」。

青青集團過去承辦各大公司尾牙餐會，達數十萬人次，今年青青免費邀請企業內部福委、人資及秘書人員參與，可望挹注後疫情時代的業績表現。

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此外，青青婚宴文創集團旗下飯店同步啟動尾牙、春酒無條件取消政策，凡訂2023年2月28日前的尾牙、春酒等，到辦理的前10天，不須任何理由可無條件退還100%訂金，在疫情下，宴會廳場地的利用率目標達九成以上。

青青婚宴文創集團表示，盼無條件取消的政策能促使接單力道成長5成以上，使今年餐敘市場止跌回升，帶動超過300場的春酒尾牙活動。（編輯：郭無患）1110913