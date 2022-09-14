長榮推空中餐點加價升級 享譚府宴或植物肉

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長榮航空14日宣布推出「加值精選餐」，豪華經濟艙及經濟艙旅客只要加價也可讓餐點升級，享受國際廚界教父黃清標設計中式的「譚府宴」。（長榮航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年9月14日

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）長榮航空今天宣布推出「加值精選餐」，豪華經濟艙及經濟艙旅客只要加價也可讓餐點升級，享受國際廚界教父黃清標設計中式的「譚府宴」，或目前全球餐飲市場熱門的植物肉。

長榮航空發布新聞稿，針對豪華經濟艙、經濟艙旅客推出商務艙等級的獨享美饌，10月1日起，台北直飛美國、加拿大、歐洲、澳洲航班的豪華經濟艙或經濟艙旅客，即日起完成訂位及開票，就可在指定時間內，登入長榮航空官網www.evaair.com或EVA Mobile APP行程管理，加價換購「加值精選餐」。

長榮航空說，持續優化機上餐點服務，除了日前推出可預先查看菜單、豪華經濟艙可預選主菜等服務外，再針對長程航線的豪華經濟艙及經濟艙旅客，提供專屬的「加值精選餐」服務旅客可於航班起飛前21天至24小時，以新台幣800元，將原本的機上餐點換購為由名廚設計皇璽桂冠艙等級美饌，每航班限量供應豪華經濟艙8套、經濟艙12套。

長榮航空首次推出的「加值精選餐」，中式餐點是國際廚界教父黃清標設計的「譚府宴」，主菜為「譚府剁椒比目魚佐五穀飯」，將特製湖南豆豉剁椒醬和比目魚一同蒸煮，鮮香辣味融於其中，充滿湘情風味，搭配「譚府檸香鮮蝦佐松子瓜苗鮮蔬沙拉」及「桂花馬蹄糕」，每道餐點都能品嚐到道地譚府官宴經典味道。

西式「加值精選餐」是長榮空廚主廚團隊設計的「新纖肉特色餐」套餐，採用全球餐飲市場上最熱門的Plant -Based Meat，並使用台灣當地新鮮食材，透過主廚發揮巧思加入植物五辛調味，推出不含肉類的「植物肉朝鮮薊千層麵」，與前菜「彩虹鮮蔬塔」，再配上甜點「東方美人杏桃塔」，為旅程增添豐富美味。

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長榮航空說，「加值精選餐」以商務艙同款的新加坡知名品牌Luzerne餐具裝盛，前菜、主菜、甜點及麵包精巧排列在餐盤上，讓旅客搭乘豪華經濟艙、經濟艙也能享有不一樣的體驗。

除了「加值精選餐」外，長榮航空也邀請以台菜料理聞名的欣葉國際餐飲，為10月至12月期間搭乘台北飛往美國、加拿大、中國大陸及日本飛往台北部分航線豪華經濟艙或經濟艙的旅客，設計全新料理「欣葉三杯Q彈腿庫」，旅客可享受到滋滋噴香的台式美味。（編輯：卞金峰）1110914