疫後戶外運動風潮 兩鐵旅遊列車10/21首航

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疫後戶外運動風氣盛行，雄獅旅遊攜手台鐵推出「兩鐵旅遊列車」行程，主打大交通靠火車、小交通靠鐵馬的新旅遊模式，首波推出花東3天及環島7天行程，將在10月21日啟航。中央社記者余曉涵攝 111年9月14日

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（中央社記者余曉涵台北14日電）疫後戶外運動風氣盛行，鎖定這股風潮，雄獅旅遊攜手台鐵推出「兩鐵旅遊列車」行程，主打大交通靠火車、小交通靠鐵馬的新旅遊模式，首團將在10月21日啟航。

鎖定疫後戶外旅遊商機，雄獅旅遊今天舉辦兩鐵旅遊列車啟動記者會，宣布攜手台灣鐵路管理局推出「兩鐵旅遊列車」，將在10月21日啟航，主打大交通靠火車、小交通靠鐵馬的新旅遊模式，首波推出花東3天及環島7天行程，明年也將推出專屬夏令營及冬令營。

近年來台鐵積極推廣觀光車隊，像是鳴日號、鳴日廚房、藍皮解憂號等，台鐵局副局長朱來順說，台灣要完成3個很重要的事包含橫渡日月潭、環島台灣跟攀爬玉山，而台鐵幫旅客完成其中的環島台灣。

雄獅旅遊董事、總經理黃信川表示，台灣具備發展單車旅遊的絕佳優勢，不僅環島車道建構完整，四季氣候宜人，還享有單車王國美譽，這次的兩鐵旅遊列車，運用火車縮短長距離移動，安排適合單車騎乘路段。

黃信川說，低碳旅遊成為新的生活態度，單車跟鐵道都是低碳，因此單車跟鐵道結合的旅遊就是低碳旅遊。

黃信川指出，相關行程吸引企業、家庭跟大學的自行車社團詢問，預期首發團很快就會額滿。

兩鐵旅遊列車運用莒光號自行車車廂進行編組，5節人車同行車廂，每節車廂內有16個座位與15個車架，另附掛1節客座車廂，有52個座位，整列有132個座位。

兩鐵旅遊列車車體上也繪有兩鐵專屬LOGO，取自英文Bicycle Train字首，串連速度感、環島、單車、軌道意象，內部則與維他露基金會合作進行彩繪，增貼車廂活潑氣息。

雄獅旅遊表示，行程設計上利用兩鐵專列優勢，停靠三姓橋、隆田及東里等特色小站，結合火車人車同行設置及列車站點都有單車牽引道，要方便旅客攜帶單車出遊。（編輯：陳仁華）1110914