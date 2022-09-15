響應永續 全聯推咖啡優惠拚年底自帶杯占比達4成

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（中央社記者曾智怡台北15日電）全聯7月即配合環保署限塑政策，推出自帶杯折新台幣5元優惠，今天宣布咖啡品牌OFF COFFEE全品項，使用自帶杯現折8元，等於只要17元就能品嘗一杯美式，力拚年底自帶杯占比達40%，為環境永續貢獻一己之力。

全聯今天發布新聞稿表示，全聯咖啡品牌OFF COFFEE，提供讓消費者自行裝取的新鮮現煮咖啡，主客層菜籃族的婆婆媽媽環保意識非常強烈，根據內部統計，2021年使用自帶杯購買OFF COFFEE的比例就達12%，而今年7月將自帶杯折扣提升至5元後，8月單月占比更提升至30%，預估一年可省下300萬個咖啡杯與杯蓋。

為邀請更多消費者以實際行動支持環保，全聯將於16日起推出咖啡自帶杯優惠折8元，等於一杯冰美式，使用自帶杯一杯只要17元，約是68折優惠，期望吸引更多消費者加入環保行列，攜帶可重複使用的容器，取代不必要的一次性容器，目標年底自帶杯占比可達40%。

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全聯首波循環杯服務持續在台北市都會區商圈進行，消費者用台北循環杯購買OFF COFFEE也可現折8元，目前設置在信義黎忠門市及中山松江門市，只要掃瞄機台上的QRCode綁定好盒器App，即可A點租借B點還、享有免押金的借還服務，喝完歸還的循環杯，環保局也配合專業廠商依衛生規範清洗消毒，並定期送檢確保杯具安全。

全聯指出，上線至今約2個月，信義黎忠店共借出112杯、中山松江店共借出145杯。此外，高雄及其他縣市也預計媒合示範點，鼓勵大眾體驗循環杯或自帶杯子購買咖啡飲品，減少使用一次性餐具，才能達到減塑減碳目的。（編輯：潘羿菁）1110915