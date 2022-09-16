多雲到晴日夜溫差稍大 午後山區防雷雨

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（中央社台北16日電）中央氣象局表示，今天各地大多為多雲到晴的天氣，感受溫暖微熱，日夜溫差稍大，午後東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，建議攜帶雨具備用。

氣象局指出，清晨西半部沿海有零星短暫陣雨，中午過後東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。溫度方面，清晨各地低溫約22至25度，部分地方稍有涼意，白天各地高溫則可以來到31至33度，感受溫暖微熱，日夜溫差稍大，留意溫度變化。

第12號輕度颱風「梅花」，凌晨2時位於台北北方1280公里的陸地上，即將變性為溫帶氣旋；第14號颱風「南瑪都」凌晨2時已增強為中度颱風，中心位於台北東方1520公里的海面上，向西北轉北北西朝日本移動。

根據環保署空氣品質預報資訊，環境風場轉為偏北風，西半部地區風速稍弱，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧易上升。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及馬祖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「橘色提醒」等級；金門為「紅色警示」等級。（編輯：郭諭儒）1110916