亞洲潛水博覽會登場 台灣觀光局參展搶攻旅遊商機

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亞洲潛水博覽會（ADEX）16日在新加坡登場，交通部觀光局駐新加坡辦事處籌組台灣館參展，盼吸引各國潛水愛好者規劃赴台旅遊。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年9月16日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡16日專電）因疫情停辦兩年、亞洲規模最大的亞洲潛水博覽會（ADEX）終於回歸，活動今天在新加坡登場。其中，台灣館以海底世界多樣性為主題，盼吸引各國潛水愛好者規劃赴台旅遊。

亞洲潛水博覽會今天起至18日在新加坡濱海灣金沙會展中心舉行，以藍鯨為主題。台灣交通部觀光局駐新加坡辦事處籌組台灣館參展，主打台灣海底世界多樣性。

活動期間，台灣館透過播放影片由台灣潛水專家解說潛水環境，與新加坡民眾分享台灣水下之美。

觀光局新加坡辦事處主任鄭智鴻向中央社記者表示，台灣潛水環境佳。過去2年多，民眾無法出國旅遊，登山、潛水等戶外運動發展更為興盛。

他說，台灣海水很藍、海流穩定，還有珊瑚礁可觀賞，這些都是台灣的優勢。

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台灣共有6大潛點，包括東北角、綠島、蘭嶼、墾丁、澎湖及小琉球，鄭智鴻表示，希望藉由此次參展讓國外潛水客更加了解台灣潛水環境，規劃赴台旅遊。

台灣逐步放寬邊境管制，12日起恢復實施美國、加拿大、紐西蘭、澳洲、歐洲及邦交國國民得以免簽證方式入境，從事商務、參展、考察、國際交流、探親、觀光、社會訪問等無須申請許可的活動。免簽證入境者仍需遵守現行入境檢疫規範，須做唾液篩檢PCR，並進行3+4天居家隔離。（編輯：周永捷）1110916