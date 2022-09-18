臭氧濃度高 新北桃園5測站空氣品質亮紅燈

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（中央社記者張雄風台北18日電）根據空氣品質監測網，今天截至下午5時，新北、桃園共5測站空氣品質達紅色警示等級，主因包含西南風挾帶境外污染物及午後臭氧濃度高；預估明天北部、馬祖空氣品質仍有可能亮紅燈。

行政院環境保護署空氣品質監測網顯示，今天西南風挾帶境外污染物移入影響台灣，午後受光化作用影響，臭氧濃度較高。今天截至下午5時，北部5測站還有馬祖地區空氣品質皆達紅色警示等級，北部包含新北市富貴角、菜寮、土城及桃園市大園、觀音等地，主要污染物為臭氧8小時。

另外，西半部共43測站空氣品質達橘色提醒等級，污染物多為臭氧8小時，主要範圍在嘉義以北地區；南高屏、宜蘭空氣品質大致為普通等級；花東為良好等級。

環保署指出，明天白天環境風場為西南風，受境外臭氧持續移入影響且午後受光化作用，臭氧濃度較高；傍晚起環境風場轉為東北風，東北風再次挾帶境外臭氧影響西半部地區，空氣品質為橘色提醒至紅色警示。

環保署預估明天花東空氣品質為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及金門、澎湖為「橘色提醒」等級，中部以南零星地區可能達紅色警示等級；北部及馬祖為「紅色警示」等級。

環保署表示，20日至24日環境風場為東北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，中部以南位於下風處，污染物易累積。

空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，環保署提醒敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應戴口罩。（編輯：張芷瑄）1110918