初上市櫃須備勞資會議 近3年申請案有1成卡關

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（中央社記者張雄風台北20日電）勞動部今天表示，初上市櫃公司應提供召開勞資會議相關文件送審查，但自108年至今約150件申請中，仍有約1成卡關，主因包含勞資會議名單有誤、出席人數未過半、未事前通知等。

勞動部今天舉辦例行業務說明會。勞動部勞動關係司長王厚偉表示，為強化企業落實召開勞資會議，自民國108年1月1日起，要求申請上市（櫃）公司，應先提供召開勞資會議相關文件，經勞動部審查同意後，列為提供證交所及櫃買中心提出上市（櫃）申請的必要文件。

勞動部統計，自108年至今已有約150家企業已依程序辦理申請，其中約有1成因送件不符要求而卡關。

王厚偉提到，截至目前為止，申請狀況大致都符合，但偶爾會有不符法規的情況，如公司選派完勞資代表或勞資代表有發生遞補、補選或改派而有變更時，未依法將名單送當地主管機關備查。

王厚偉進一步舉例，也曾設有分公司或其他事業場所的公司，未注意事業單位及各事業場所應分別召開勞資會議，而將公司勞資會議與各事業場所勞資會議併同召開。

另外，過去曾發生勞資雙方代表未達各過半數出席，造成會議未達開會法定人數仍照常開會，或開會通知未依法規定於實際開會日7天前發出，以致代表未能有充足時間可以在會前預作準備或提案情形。

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近年因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，許多事業單位採視訊會議方式辦理勞資會議，但發生未保留電子出席紀錄。王厚偉強調，勞資會議最重要的是人要出現、確定有開會，視訊會議也要看到人員、人名的截圖。

王厚偉提到，除了輔導個別企業外，接下來也會與證交所及櫃買中心合作，近期將與輔導券商及會計師事務所共同協助企業落實勞資會議。（編輯：管中維）1110920