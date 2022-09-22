估10月13日改0+7 業者先推自由行優惠

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（中央社記者余曉涵台北22日電）行政院宣布預估10月13日開放邊境，旅遊業者則先推出自由行優惠，像是有業者祭出自由行產品全面9折、日本早鳥83折等活動。

行政院會今天通過「邊境穩健解封，邁向正常生活」報告，宣布分階段解封，若COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰已過，且未有嚴重反覆，邊境免隔離（0+7）、開放免簽證國家入境等最快將於10月13日上路，但口罩令仍將維持。

由於旅遊業者要等到拍板日期後才能開始販售團體行程，因此不少業者趁勢推出自由行優惠方案。

可樂旅遊表示，因應行政院今天宣布最快10月13日開放入境檢疫0+7新制，第一階段鎖定個人旅遊商品祭出優惠方案，即日起至9月底，海外個人旅遊產品全面9折起，舉凡機+酒自由行、訂房、票券皆有指定優惠方案，旅客只需登入可樂會員領取優惠代碼，立馬即領即用，使用期限至10月6日止。

可樂旅遊說，針對出境團體旅遊商品，也已準備完成，朝向季節、節慶等限定主題規劃，待國門解封將同步展開。

KKday發布新聞稿表示，看好解封後將帶動跨境旅遊強勢反彈，同步推出東京、北海道、大阪、福岡、沖繩、京都、名古屋等地的機加酒自由行，且由於疫情後旅遊模式將有別以往，改為長天數、重視防疫、減少頻繁跨域移動、 結合戶外健康與深度體驗，將受到消費者青睞，將推出「日本耍廢包車自主遊」，預計解封後正式開賣。

Klook推出「好想出國」的優惠活動，包含泰國、紐澳等熱門目的地體驗活動門票5折起，像是曼谷近郊的古城76府與象神博物館通票、曼谷水上市場一日遊等；以及日本早鳥83折與東京大阪機加酒等行程。

Klook說，進入2022年便開始有越來越多台灣旅客在觀望出國旅行的可能性及時間點，6月及7月國外旅遊體驗與活動的流量，以每週1.5至2倍快速竄升，其中泰國為人氣最高的目的地。

Klook表示，日本則受惠於近期釋出令人振奮的好消息，近2週流量也暴增了4倍，最受旅客關注的出國時間點，主要落在跨年及農曆新年這2個出遊旺季。（編輯：管中維）1110922