脊髓空洞症台灣研究登國際期刊 醫籲早期治療

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亞洲大學附屬醫院副院長林志隆（左）今年將治療及70例脊髓空洞症手術個案比對分析，建立台灣本土首份脊髓空洞症研究報告，日前獲刊國際期刊「亞洲外科雜誌Asian Journal of Surgery」。（亞大醫院提供）中央社記者蘇木春傳真 111年9月23日

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（中央社記者蘇木春台中23日電）亞洲大學附屬醫院副院長林志隆，將20年來治療罕見疾病「脊髓空洞症」的國內個案進行研究，成果獲刊登在國際期刊，他希望藉由首份本土案例研究，喚起國人盡早發現就醫。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿表示，「脊髓空洞症」的病因可分為先天性及後天性，包括發育異常、脊髓外傷、脊髓神經膠質細胞瘤、脊椎側彎、感染等，嚴重者會終生癱瘓，發生率約為10萬分之2至4，屬於極為罕見的疾病之一。

亞大醫院副院長、神經外科主任林志隆指出，由於患者初期症狀都是以疼痛、痠麻表現，常被視為退化性疾病，患者及醫師多半難以察覺真正病因，患者除忍受身體痛苦外，心理壓力及家人負擔也隨之增加。

林志隆表示，脊髓空洞症初期患者多半會將脊椎積水部位，以引流方式治療，但手術風險高、後遺症嚴重，他提出「空洞-第四腦室」引流手術，藉由在第四腦室和脊椎連接的部份插入引流管，讓整條脊椎的積水從引流管流出去，來重建腦脊髓液的循環，此術式在2006年正式發表，並刊登國際期刊。

林志隆自2002年首次接觸脊髓空洞症患者至今，已累積超過200個案例，他今年將治療及70例手術個案逐一比對分析，建立台灣本土首份脊髓空洞症研究報告，日前已獲刊登在國際期刊「亞洲外科雜誌Asian Journal of Surgery」。

林志隆指出，國內患者出現術後復發、引流管重置以及手術併發症的比率，相較美國、日本、德國等其他國家比例明顯來得低，顯見國內的醫療水準已經具有國際水平。

他強調，希望藉由發表台灣首份脊髓空洞症本土研究報告，提升患者、家屬以及醫護人員關注度，藉由早期發現、早期治療，減少醫療照護成本之外，也能讓患者享受更佳生活品質。（編輯：黃世雅）1110923