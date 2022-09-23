全教總指技高升學配套消極 教育部：滾動精進

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（中央社記者陳至中台北23日電）全國教師工會總聯合會今天指出，技術型高中升學規劃消極被動，108課綱配套措施牛步，讓師生瞎子摸象。教育部承諾，會持續蒐集各界意見，滾動精進考招制度。

全教總發布新聞稿指出，108課綱推動後，技職的配套規劃較普通高中、大學體系緩慢。例如一般大學早在105年就開始發展「招生專業化辦公室」，四技二專卻是到111年5月才跟進。

111學年度高中「學習歷程」上傳時間接近四技二專統一入學測驗，使技術型高中學生蠟燭兩頭燒，便引發各界批評。全教總認為就是因為缺乏招生專業化準備，導致各項升學制度研究缺乏具體數據，只能依賴少數人的主觀判斷。

全教總呼籲技職體系應比照大學入學制度討論的規格，盡快邀集相關單位深入討論，不能再拖到考前才兩手一攤，推給時間太趕來不及。

對此，教育部傍晚以文字回應中央社，108年度起，各技專就已陸續成立選才專案辦公室，技專校院招生策略委員會也已啟動交流會議並走訪各校，持續蒐集意見，精進學生課程輔導。

教育部表示，各界關心的議題，都會納入考量。111年度技專考招剛完成作業，將檢視今年辦理經驗，滾動精進考招制度。

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全教總質疑教育部最近才開始要求各群科中心發展特色範例。教育部解釋，這是延續108年起技高課程學習成果製作的討論，由各群科中心蒐集各校資料，進而設計範例。另外，110年起也委託清華大學社會所辦理「技高、技專學習歷程審議計畫」，以審議式民主的理念，邀請師生、家長與技專教授對話。

至於全教總質疑，關係到學生選課的「學習準備建議方向」，目前網頁還停留在111學年度。教育部解釋，為穩定高中職學生學習，除非大專科系裁撤、整併，才須更改這項資訊，無須每年調修。（編輯：管中維）1110923