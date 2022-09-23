國際電子廢棄物管理網絡年會 9國交流淨零排放

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）環保署今天攜手美國環保署共同舉辦「2022國際電子廢棄物管理網絡」（IEMN）線上年會，有9國專家、逾百人共議淨零排放議題，環保署長張子敬說，推動多年來，台灣資源回收率已逾60%。

環保署發布新聞稿指出，這次活動攜手美國環保署共同舉辦，邀請美國、印度、日本、阿根廷、哥倫比亞、巴西、菲律賓、吐瓦魯等國專家，分享最新電子廢棄物管理趨勢與現況，透過電子廢棄物管理加速淨零排放，並有國內企業分享推動淨零排放、永續發展及回收處理成果。

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張子敬致詞時表示，淨零是永續的重要策略，也是各國回應極端氣候的重要解決方法，台灣在今年公布的2050淨零排放路徑中，資源回收扮演重要的角色，環保署建立回收產業的基礎設施與政策，包含實施延長生產者責任的特有收費補貼制度、推動資源回收四合一計畫，迄今更推動循環經濟，多年來回收率逐漸提高，已超過60%。

他指出，環保署持續在推動從源頭減少廢棄物及循環利用廢棄物的新創想法，例如鼓勵民眾自帶飲料杯，店家須提供優惠的減塑新政策，以及塑膠包材添加再生料，同時推廣環境教育，喚醒公眾意識願意參與，讓環保更容易完成。（編輯：張雅淨）1110923