更多編輯台推薦新聞：
一週大事／聯大總辯論提台海、俄羅斯動員徵兵民眾出逃...
生活

一週大事／聯大總辯論提台海、俄羅斯動員徵兵民眾出逃...

書評／無人島漂流100日日記 箱庭插畫疊加推理冒險
文化

書評／無人島漂流100日日記 箱庭插畫疊加推理冒險

大谷翔平30轟200K史上第1人 奪本季第14勝
運動

大谷翔平30轟200K史上第1人 奪本季第14勝

中東因暖化變更熱 金字塔、古城等文化遺產瀕危
國際

中東因暖化變更熱 金字塔、古城等文化遺產瀕危

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

澎湖跳島101K自行車開騎 自我挑戰兼賞美景啖海鮮

2022/9/25 09:23（9/25 10:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
澎湖跳島101K自行車活動25日清晨登場，活動沒有比賽，車友可在騎乘中，以休閒漫遊方式來完成挑戰，欣賞澎湖在地最負盛名的風景與文化，並品嚐特色小吃。中央社 111年9月25日
澎湖跳島101K自行車活動25日清晨登場，活動沒有比賽，車友可在騎乘中，以休閒漫遊方式來完成挑戰，欣賞澎湖在地最負盛名的風景與文化，並品嚐特色小吃。中央社 111年9月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣25日電）秋高氣爽帶有小飄雨的天氣中，澎湖跳島101K自行車活動今天清晨開騎，600多位國內外車友舒適騎乘挑戰全島，沿途還可欣賞海島美景與大啖海鮮，盛讚澎湖最好騎。

澎湖跳島101K自行車活動，原本有近700位各地車友參加，有80多位因交通船停船與確診未能到場參賽，其中有包括香港與捷克等國內外500多人，今天由澎湖縣政府參議蔡淇賢、馬公市長葉竹林、議員陳慧玲、澎管處長許宗民、旅遊協會前理事長詹廷龍與市長參選人洪長青等人鳴笛後，魚貫出發，並參與20K的騎乘體驗，澎管處副處長洪志光則首次挑戰自行車101K。

蔡淇賢表示，澎湖進入秋冬，是騎乘自行車漫遊的季節，澎管處在這個季節推出自行車活動，可帶動另類旅遊風潮，全島車道有上有逆風、有順風路段，車友一定要小心，沿途可好好欣賞海島美麗風光。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

許宗民表示，澎湖跳島101K自行車活動，充滿汗水與雨水感覺的體驗，活動沒有比賽，車友可在騎乘中，以休閒漫遊方式來完成挑戰，其中還有美麗的風景與美食補給等，是一趟不一樣的活動旅程體驗。

澎湖國家風景區管理處表示，「澎湖跳島101K自行車活動」（101 Hopping Bike），區分有101K挑戰組和20K休閒組，共計有600多位男女參加挑戰，沿途將經過嵵裡沙灘、北寮摩西分海、跨海大橋及漁翁島燈塔等知名景點，結合車道周邊豐富、超凡的人文與自然景致、特色小吃，除讓車友挑戰自己外，亦可欣賞澎湖在地最負盛名的風景與文化。（編輯：陳仁華）1110925

許宗民
澎湖海廢藝術牆 浮球瓶蓋塑膠桶宣導守護海洋 澎湖國際燈光藝術節10/7登場 打造海島藝術慶典
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族