教育部補助86校戶外教育 師生環島編台灣圖鑑

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（中央社記者陳婕翎台北25日電）教育部國教署111學年度透過補助高級中等學校辦理戶外教育計畫，核定補助86校、新台幣1496萬5445元，其中桃園市立武陵高中利用補助帶領師生環島，將沿途所見編成台灣圖鑑。

教育部國民及學前教育署補助學校辦理「戶外教育課程」，鼓勵學校推動戶外教育，提供真實情境的體驗，希望喚起學生對學習的熱情與渴望，增進真情、善念及美感的多元學習價值，培養具素養導向的教學本質且切合108課綱的精神，並接軌聯合國永續發展目標。

國教署今天透過新聞稿分享成果，指出111學年度這筆經費的挹注對學校在提升戶外教育教學品質方面，有顯著實質的助益，武陵高中所舉辦的「環島途見台灣，台灣圖鑑環島」課程，就是其中一項成功範例。

國教署表示，武陵高中師生將環島途中所見照片、符號、遺跡、手繪插圖與地圖等為素材，以文化分析說明背後故事與圖像學內涵，最後編成一本台灣圖鑑，期望延續「昂首闊步的武陵人」的精神，建立腳踏實地及穩紮穩打的學習之旅。

另外，宜蘭縣立慈心華德福高中辦理的三貂角探勘課程也值得一提，這個課程以「馬崗」為探究起點，實地探查及認識馬崗石頭屋與社區文資保護歷程、東北角海蝕平台形成的地質考察及觀察潮間帶生態學習動物學與演化論。

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國教署提到，慈心華德福高中所設計的戶外教育課程，結合海洋教育、人文歷史、語文表達及藝術創作領域等跨領域課程，讓學生親近並深刻認識所處的環境地區，給予學生全然不同於課室內的學習經驗。

國教署表示，戶外教育是實踐新課綱全人教育精神的重要一環，並透過融合歷史人文、學科知識、自然生態等，讓學生走入大自然，進而提升品德、擴展多元智能、促進身心健康、發展合群互助和環境美學的素養。（編輯：管中維）1110925