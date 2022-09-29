秋冬呼吸道病毒恐反撲 醫籲幼兒快打疫苗

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（中央社記者沈佩瑤台北29日電）COVID-19疫情仍在高原期，秋冬流感季將至。醫師提醒，防疫做得好也造成「免疫負債」，今年冬季估9成以上機率各呼吸道病毒反撲，面對雙病毒夾擊，低抗力弱的幼兒最受衝擊，籲快打疫苗。

台大醫院小兒部感染科主治醫師呂俊毅今天下午「流感季節到 免疫負債知多少？」媒體交流會中指出，「免疫負債」就是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫做得很好時，會讓人體在流感或其他病毒的暴露機會也變少，身上沒有機會產生相對應的免疫力，一旦接觸到病毒後就更容易被感染，發病症狀也會更明顯，甚至引發重症。

呂俊毅指出，過去2年也曾憂心秋冬流感、COVID-19同時出現，後來流感疫情沒有流行，但今年可說是各種病毒流行的條件具備，估計今年9成以上會發生各種呼吸道病毒反撲。

呂俊毅進一步說明，國人累積2年免疫負債，加上近期邊境開放、防疫管制措施鬆綁，還有民眾心態已經改變，活動比較不受疫情影響，都是可能原因。

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尤其是抵抗力弱的幼兒，在COVID-19疫苗打氣不高的情況下，恐會提高COVID-19及流感雙病毒夾擊機會，建議家長應盡快帶幼兒接種疫苗，提高對抗病毒的保護力，避免發生重症，另也應接種流感疫苗。

呂俊毅表示，他在診間常遇到家長會擔心疫苗所產生的副作用，而不願讓幼兒施打疫苗，其實年紀愈小代表抵抗力也愈弱，若不透過疫苗提高免疫力，感染病毒後反而容易成為重症，包括肺炎、心肌炎、腦炎或續發性細菌感染等，籲家長儘快帶小朋友接種疫苗，以提高保護力。（編輯：陳政偉）1110929