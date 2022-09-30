勞保費率112年調高至12% 勞工每月多付27至46元

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（中央社記者吳欣紜台北30日電）勞保普通事故保險費率每2年應調高0.5個百分點，勞保局今天表示，明年起費率將調高為12%（含就業保險費率1%），全時勞工明年起每月保費負擔將增加新台幣27至46元。

根據勞工保險條例規定，勞工保險普通事故保險費率每2年調漲一次費率，每次費率調高0.5個百分點，直到上限13%為止。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞工保險局納保組組長黃錦儀於會中表示，勞工保險普通事故保險費率從98年起採費率自動調整機制，由7.5%逐步微調至上限13%，明年依法將調整為12%，扣除內含的就業保險費率1%，明年起以11%計算普通事故保險費。

勞保費率調整後，勞保費勢必將增加，黃錦儀舉例，以明年投保薪資為基本工資2萬6400元及投保薪資為4萬5800元來估算，雇主每月負擔勞工的保險費會增加99元至160元，勞工每月負擔保費則增加27元至46元，政府補助保費每月增加13至23元。

而職業工會部分，以平均投保薪資2萬9125元估算，工會被保險人每月負擔保險費將增加87元，政府補助保險費每月增加59元。

黃錦儀說，為讓投保單位了解普通事故保險費率將調整，會在9月份的保險費繳款單背面印製通函通知投保單位。

黃錦儀也提到，以111年6月統計資料推估，勞保費率調漲後，每年可增加保費收入約209億元。（編輯：陳政偉）1110930