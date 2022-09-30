學生午餐吃在地產銷履歷米 農糧署補貼價差

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為推動產銷履歷米供應學生午餐，農糧署補貼價差，讓學校用申購公糧食米的價格就能買到可溯源的產銷履歷食米，目前宜花東3縣學生的午餐產銷履歷米，全數皆使用在地米。中央社記者張祈攝 111年9月30日

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（中央社記者張祈花蓮縣30日電）農糧署推動產銷履歷米供應學生午餐，補貼價差，讓學校用申購公糧食米的價格就能買可溯源的產銷履歷食米，農糧署東區分署長徐煇妃說，宜花東採購在地好米，學生從小吃好米。

徐煇妃、農糧署糧食儲運組長黃昭興等人今天到花蓮營養午餐供應業者「香又香」工廠了解推動狀況。徐煇妃指出，花蓮自去年5月起試辦產銷履歷驗證食米供應學校營養午餐，110學年度開始擴大到宜花東3縣市全面推動。

徐煇妃說，學校午餐採用國產可溯源食材，包括蔬菜、水果、雜糧及豆魚肉蛋類都是3章1Q驗證食材，餐盤上最後一塊拼圖主食「食米」也供應通過產銷履歷驗證食米讓學校採購，讓學生吃得更安心。

她指出，產銷履歷米申購學校端只需負擔每公斤新台幣17.8元，剩下的26.8元由農糧署補貼，花蓮每年供應量約237公噸，現在宜花東3縣學生的午餐產銷履歷米全數使用在地米。

黃昭興指出，推動地產地銷還可減少食物里程，降低碳排放，讓學生從小吃花蓮米，長大也能愛惜在地米。

花蓮縣政府推動免費營養午餐，國中每餐50元提供4菜1湯，國小每餐45元提供3菜1湯，費用皆由縣府吸收；行政院今年5月編列補助，學校午餐採用國產可溯源食材獎勵金，補助款從每餐6元提高到10元，偏鄉地區學校從10元提高到14元。（編輯：唐聲揚）1110930

農糧署推動產銷履歷米供應學生午餐，補貼價差，讓學校用申購公糧食米的價格就能買的可溯源的產銷履歷食米，農糧署東區分署長徐煇妃等人30日到花蓮營養午餐供應業者「香又香」工廠了解推動狀況。中央社記者張祈攝 111年9月30日