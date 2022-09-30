全教產憂公幼遭排擠 教育部：增設會評估需求

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（中央社記者陳至中台北30日電）全國教育產業總工會今天在立法院召開記者會，質疑政府推動準公共、非營利幼兒園，導致公立幼兒園缺額大增。教育部則表示，仍會增設公共化幼兒園，但會評估各地需求再設置。

全國教育產業總工會（全教產）今天在立法院召開記者會，指部分縣市大量增設非營利幼兒園，招生需求與公幼重疊，導致部分公幼人數雪崩下跌。呼籲應盤整各類幼兒園數量，暫停準公共幼兒園加入。

教育部今天晚間以文字回應，強調為支持家長育兒需求，公共化幼兒園（公幼、非營利）仍將持續增設，但各班的設置都會評估需求後辦理。

教育部表示，會持續關注部分公幼招生未滿的情形，提供各園發展引導機制。近年持續編列經費補助公幼改善園內設施設備與教學環境，提供更豐富、多元、安全的學習空間。

至於全教產建議補助公幼增置人力，教育部表示，已於民國101年起持續補助，111學年度全國公幼共補助2349人，可協助幼兒園緩解現場人力調度問題。另也調高公立幼兒園契約進用教保員及非營利幼兒園人員薪資基準。

教育部表示，將再整體檢視全國各區公共化供需情形，並就改善師生比擬訂定中長期計畫，實質減輕教保服務人員負擔。（編輯：陳政偉）1110930