結合食材推動產業轉化 客委會盼客家美食走入日常

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（中央社記者張雄風台北3日電）客家委員會今天舉辦「客庄產業．新形象」發表會，透過客庄六大特色產業，結合食材推動客庄產業轉化，並特邀國宴主廚溫國智擔任料理設計，希望讓客家美食走入日常生活。

客委會晚間發布新聞稿表示，本次針對客庄六大特色產業，包含苦茶油、桶柑餅、酸柑茶、貓裏紅茶、內埔釀匠、竹田醬油作為示範輔導產業，展現整體輔導成果。

客委會主委楊長鎮會中指出，這樣的食品推廣，其實也是客家飲食文化的推廣，文化包含很多面向，吃是其中一個，如何讓都市生活的場景裡面也出現客家美食，是這次計畫很重要的目標。

客委會表示，本次成果發表會特邀國宴主廚溫國智擔任料理設計主廚，依據產業特性設計3道客庄創意料理，以Slow Fast-Food的概念代表客庄慢食慢活，運用在地食材的Slow，結合代表年輕世代語言及飲食方式的Fast-Food，帶領大眾重新認識客庄特色產業，引領新飲食風潮。

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客委會舉例，經食品安檢、包裝設計後，將美食打入觀光景點與餐廳通路，如導入金鬱金香酒店星巴克店中店的貓裏紅茶、西湖渡假村與寬心園的入菜體驗等，藉此推動客庄產業轉化，呈現在大眾面前。

另外，客委會更首度與金馬委員會合作，以「客庄特色產業」為主題，策劃專屬金馬與客委會的聯名禮盒「客庄藏禮」，展現客庄產業另一種樣貌，提升客庄產品文化與品牌深度。（編輯：陳仁華）1111003