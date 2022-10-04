布局疫後旅遊市場 業者攜手搶商機

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（中央社記者余曉涵台北4日電）布局疫後旅遊市場，不少業者近期紛紛攜手合作，像是星宇航空攜手Club Med要搶滑雪商機、Klook也宣布攜手Booking.com，讓旅客可一站訂房及買行程。

台灣將在10月13日開放邊境，旅遊業者也紛紛動起來要搶攻疫後旅遊市場，不少業者也紛紛宣布攜手合作，要擴大旅遊商機。

台灣滑雪客因為疫情長達2年無法出國滑雪，為了搶攻年底滑雪商機，全包式滑雪假期領導品牌Club Med今天發布新聞稿宣布，攜手星宇航空推出精品等級聯名行程。

Club Med表示，星宇航空將於10月28日啟動日本札幌全新航點，Club Med則計畫於12月全新開幕北海道第3間滑雪度假村Kiroro Peak行館，因此這次的全包式滑雪假期不僅包含星宇航空來回機票、住宿、美食、酒水、雪票、分級分齡滑雪教學以及夜間主題派對活動，也提供一系列滿足身心靈的活動選擇，像是日式溫泉、露天風呂、溫水泳池、室內瑜珈體驗等。

旅遊業者Klook今天也發布新聞稿宣布與Booking.com展開長期戰略合作關係，讓旅客能夠輕鬆的在Booking.com上瀏覽Klook各式各樣的景點與體驗，並且直接在Booking.com平台上預訂。

Klook說，這是個涵蓋全球的合作關係，目前Klook景點體驗已在Booking.com中175多個城市、橫跨超過30個市場上線。

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Klook全球住宿事業部負責人兼台灣總經理李雅寧（Emma Lee）表示，透過與國際級夥伴展開策略合作，除了讓旅客有更豐富多元的行程可選擇外，對旅遊商家來說，則可獲得更多面向全球旅客的曝光機會，加上Klook平台支援14種不同語系，世界各地的旅客可以選擇自己當地語言了解更多活動資訊與行程安排，自然提升線上預訂商機。

李雅寧說，也持續將這樣的國際級資源帶給台灣在地旅遊商家，共同向全球推廣台灣觀光。（編輯：陳政偉）1111004