含石綿產品112年5月起禁止輸入 違者最高罰30萬

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（中央社記者張雄風台北4日電）環保署今年4月預告「限制含石綿產品輸入」草案，並於今天正式公告，於民國112年5月起禁止含石綿產品輸入，以加強國內含石綿產品管理，違反者將處新台幣6萬元至30萬元罰鍰。

行政院環境保護署指出，石綿纖維直徑極其細小且不溶於水，急性暴露可能造成眼睛及皮膚刺激和咳嗽，慢性吸入石綿則會累積於肺泡無法排除，最終發展成石綿肺症或肺癌等癌症，逐步限用、禁用石綿已為國際趨勢。

環保署說明，自78年5月1日公告石綿為第二類毒性化學物質，逐年限制石綿使用用途，107年1月1日起除了用於研究、試驗、教育外，其餘用途均已禁止。

環保署毒物及化學物質局主任秘書許仁澤告訴中央社記者，經查近年石綿進口用於研究、試驗、教育情形，去年約0.11公克、今年為16.82公克；軍方部分，去年為451公斤、今年為4.9公斤。

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許仁澤指出，之前曾與石綿產品進口業者及相關公協會開會，其實多數業者都已經沒有再進口石綿，但因海關貨號未更改，因此外界誤以為仍持續有石綿進口。

環保署表示，為能進一步管制境外含石綿產品輸入，並依世界貿易組織技術性貿易障礙（TBT）協定，本次公告於112年5月1日起禁止含石綿產品輸入，全面加強國內含石綿產品管理，違反者將處6萬元至30萬元罰鍰。（編輯：張雅淨）1111004