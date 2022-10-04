突發事件要求勞工上班 申報主管機關得延長期限

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（中央社記者張雄風台北4日電）勞動部今天表示，為避免雇主在要求勞工於突發事件上班後，卻因地方主管機關休假，而未能在24小時內申報的情況，因此放寬申報期限得順延至主管機關次一上班日的下班之前。

根據勞動基準法第32條及第40條，因天災、事變或突發事件，雇主使勞工在正常工作時間以外（含例假、休假及特別休假等）延長工時者，應於延長開始後的24小時內報當地主管機關備查。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛今天在記者會中表示，由於過去有事業單位反映，在突發事件發生時要求勞工停止休假上班，但在24小時內可能因為公家機關休假等因素，造成無法申報核備的情況。

對此，黃維琛說，經過專家會議的討論，若天災、事變或突發事件出現在週五下班後，24小時的核備期仍可能是公家機關的休假時間，且並非每個縣市政府都能使用線上申報，的確是有修正的空間。

黃維琛表示，若是發生類似前述情況，放寬雇主可於主管機關的次一上班日的下班前完成通報，也不限紙本，使用線上、傳真都可以；若仍逾期未申報可處新台幣2萬至100萬元。

黃維琛說，近兩年相關的處罰案件並不多，去年與今年分別約3、4件。（編輯：陳政偉）1111004