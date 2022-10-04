北台灣5日轉濕涼 東北部山區防大雨

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（中央社記者張雄風台北4日電）氣象局今天表示，明天起東北季風增強，北台灣9日之前偏濕涼，東北部山區可能有大雨發生，7、8日宜花地區可能有局部大雨或豪雨；10、11日會再降溫轉乾，低溫下探至攝氏21度。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天東北季風增強，北台灣轉濕涼，大致上是多雲至陰偶飄雨的天氣，其中基隆北海岸、大台北山區、東北部可能有較大雨勢，而東北部山區可能會有大雨發生。

黃恩鴻表示，6日至9日都是東北季風影響，桃園以北及東北部天氣稍涼；大台北、東北部及東部地區有短暫雨，桃園及東南部地區有局部短暫雨，東北部地區、基隆北海岸及大台北山區有局部較大雨勢，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。

黃恩鴻進一步說明，其中在6日東北部山區仍需留意局部大雨，7、8日宜花地區雨勢較持續，可能有局部大雨或豪雨發生；9日東北季風稍減弱、降雨稍緩。

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黃恩鴻提到，預估10、11日東北季風再增強，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。

溫度部分，黃恩鴻提到，明天北台灣高溫約27度，中南部高溫變化不大，各地低溫約23、24度左右，類似的氣溫約持續至9日；10、11日隨著東北季風再增強，北台灣低溫可能降至21度，白天高溫約24度，但水氣較少，整體而言偏乾冷。（編輯：陳政偉）1111004