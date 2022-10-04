秋老虎將結束 10/5北部高溫最多降10度

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）今天全台天氣仍是晴朗炎熱的秋老虎型態，根據中央氣象局預報，明天東北季風增強，氣溫下降，北部較明顯，最多降攝氏10度。

氣象局上午發布雙北及嘉義高溫燈號資訊，中午前後台北市、新北市、嘉義市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

氣象局說，今天台灣仍受高壓影響，各地為晴到多雲、穩定的天氣，高溫普遍為33至35度，其中大台北地區、嘉義市局部高溫可能會達到36度以上，感受偏熱，且中午前後紫外線偏強，外出務必要做好防曬並補充水分。

氣象局預報，明天東北季風增強，北部及東北部高溫下降較明顯，桃園以北及宜蘭高溫約26、27度，體感較濕涼，各地沿海空曠地區風浪逐漸增大；桃園以北及東北部地區有短暫雨，花東地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨，應留意東北部、基隆北海岸及大台北山區可能有局部大雨。

氣象局說，6日至9日，東北季風持續影響，桃園以北及東北部天氣稍涼；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及山區有局部短暫陣雨，7日、8日東北部、東部有局部大雨機率，10日東北季風再增強，北部及東北部氣溫再稍降。（編輯：張銘坤）1111004