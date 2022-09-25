氣候變遷衝擊澳洲海島原住民 聯合國裁決應補償

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（中央社日內瓦25日綜合外電報導）聯合國人權事務委員會（UN Human Rights Committee）裁決，澳洲未適當保護島嶼原住民不受氣候變遷影響，侵犯他們的權利，下令坎培拉政府補償。

法新社報導，托勒斯海峽島民（Torres Islanders）數年前投訴，稱澳洲未採取行動因應氣候變遷，如升級島上防波堤、減少排放溫室氣體等。聯合國人權事務委員會日前做出有利他們的開創性決定。

委員會在23日公布的決定中表示：「澳洲未適當保護托勒斯海峽島嶼原住民對抗氣候變遷的負面衝擊，侵犯了他們享有自身文化，以及私人生活、家庭、住家不受隨意干預的權利。」

投訴者是8名澳洲國民和他們的6個小孩，全為澳洲托勒斯海峽4個低窪小島的原住民。他們在2019年投訴時主張，天氣變化模式已直接傷害他們的生計、文化和傳統生活方式；嚴重洪水摧毀家族墓地，導致島上人類遺骸四散。

他們也主張，氣候變遷帶來豪雨和風暴，危害土地和樹木，使得傳統漁撈和農務可獲得的食物減少。

申訴人當年表示：「海水進逼已危害住家、毀損墳地和文化上的聖地。許多島民擔心，若不緊急行動，自己的島嶼可能在有生之年消失。」

聯合國人權事務委員會內18名獨立專家負責監督「公民與政治權利國際公約」（International Covenant on Civil and Political Rights）執行。委員會認定在本案中，澳洲違反公約兩項條款，並呼籲澳洲「完善賠償公約權利受侵犯的個人」。

聯合國人權事務委員會的意見和建議不具約束力，但對聲譽的影響舉足輕重。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110925